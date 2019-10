Mercosur, clima i agricultura

Vint anys està negociant la Unió Europea amb Mercosur, mentre s'han accelerat problemes globals ben coneguts que haurien de posar límits a l'acord. D'una banda, existeixen ací implicacions que xoquen amb les iniciatives contra el canvi climàtic de la UE -la principal promotora mundial. El clima és un bé públic global, per tant les accions europees no depenen només de les mesures que afecten el propi territori, sinó també d'aquelles decisions que impacten en altres parts del planeta.

D'un altra, la UE ha impulsat més que cap altra zona del món el lliure comerç. La globalització ha fet que els consumidors ens beneficiem de preus més barats i més diversitat de productes. Però en els països avançats, la globalització ha contribuït a augmentar la desigualtat interna i ha tingut efectes molt adversos sobre el medi ambient global. Els guanyadors nets en aquest procés són -sobretot- grans empreses que han eixamplat els seus negocis i beneficis. L'externalització d'activitats productives a altres països amb menors salaris, la desregulació laboral, la ràpida exposició d'empreses locals a la competència de productes més barats... han fet que molta gent esdevinga perdedora. Els guanyadors formen poderosos lobbis que pressionen els governs cap al lliure comerç.

Els efectes negatius de tipus distributiu i ecològic generen respostes diverses en moltes parts del món. Segons el Nobel d'Economia J. Stiglitz la globalització s'ha gestionat sense polítiques dels governs que compensen els perdedors. Sense dubte el Brexit i l'escalada aranzelària de Trump són reaccions a la globalització extrema. En Europa, el pacte comercial amb Mercosur podria ser vetat per Emmanuel Macron -el president de França- si Brasil no respecta els seus compromisos sobre el canvi climàtic i biodiversitat, cosa que evidenciava l'augment enorme dels focs en el bosc amazònic. En Irlanda els productors de carn pressionen el seu govern perquè temen que l'acord amb el Mercosur els perjudique per l'arribada de productes sud-americans més barats. En Austria poc abans de les eleccions d'aquest setembre el parlament va aprovar unes instruccions a fi que l'executiu vote contra aquest acord. Hi ha governs -com els anteriors- que són molt actius alhora de defensar els seus interessos en l'acord comercial, on trobem la pressió d'organitzacions agrícoles independents políticament que els demanen clars compromisos polítics: des del rebuig als acords fins a clàusules de salvaguarda per als seus productes agrícoles. Pel que fa a nosaltres, oficialment ha transcendit poc del contingut d'aquestes negociacions. Però se sap que a hores d'ara anticipa efectes negatius sobre cítrics , arròs i ramaderia. En el debat actual hi ha dos aspectes més que proporcionen arguments potents per a la defensa de la nostra agricultura i ramaderia. Un és l'empremta de carboni dels productes agrícoles de Mercosur a causa de la distància als mercats europeus, un balanç negatiu comparat amb la mateixa classe de productes europeus. L'altre, és que aquest acord accentuaria ací sense dubte el despoblament rural.