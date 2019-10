Calfaments

Amb el seu Fridays for Future l'activista Greta Thunberg ha remogut consciències i una generació jove, ara, és conscient que cal lluitar contra el canvi climàtic i pel seu futur. Els negacionistes han contestat penjant, d'un pont italià, un ninot que la representava.

En EUA el Green New Deal –una sèrie de mesures per a combatre el calfament global– proposat pel Partit Demòcrata també ha rebut els atacs dels negacionistes trumpistes. Ben organitzats i coordinats, munten xous i fabriquen fake news que fan rodar pels mitjans de comunicació i per les xarxes socials. No fa molt, en un acte públic de la congressista demòcrata per Nova York, Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), es va alçar una dona, es llevà la jupa, i mostrà la seua camiseta amb l'eslògan «Salveu el planeta, mengeu-vos les criatures». La resta dels presents entengueren que li faltava un regó. L'acompanyaren fora i continuaren. Tot quedà gravat en vídeo.

Immediatament estos fets passaren pel sedàs de la fàbrica trumpista de fake news. Tucker Carlson, de FoxNew, s'afanyà a interpretar-los: «¿si algú et diguera que hem de menjar-nos els nadons què li respondries? Que No!». Però la congressista AOC no li ha dit No... Deixant caure que n'és partidària. Tots els trols, a sou de la dreta, el fill del president Donald Trump i fins i tot el mateix mandatari ho esbombaren en Twitter. Un tal Daniel Burke reivindicà l'acció per a l'organització LaRouche-PAC, ben content per l'impacte aconseguit: provocació-manipulació-piulada de Trump. Burke forma part del tinglado negacionista del desaparegut Lyndon LaRouche, molt coneguts per un eslògan directe i fàcil d'entendre: «El calfament global és fals, com els orgasmes de la teua nóvia». ¡Eixe és el nivell dels arguments negacionistes!

Ací, mentre esperem que es pronuncie el cosí de M. Rajoy, cada intervenció que fem en el nostre medi, tant si és gran com si és mínima, hauria de ser per a evitar o comptant amb el canvi climàtic.

Com ara la proposta de gran transformació del port de València. Esta institució vol ampliar la dàrsena, invertint 1.300 milions d'euros en deu anys. Manuel López Estornell, en Levante-EMV, però, li planteja un dubte: «¿De qué modo afectará al puerto de València la apertura del Ártico [pel desgel], si se reduce en miles de millas la distancia ahora existente entre el litoral asiático y los puertos del norte de Europa?» ¿Val la pena l'impacte econòmic i mediambiental que ocasionarà?

O un canvi menor sobre les úniques restes dels marenys litorals, al sud del Parc Natural de l'Albufera: l'Ajuntament de Cullera vol fer accessible la Bassa de Sant Llorenç. Tot canvi que no siga per a tornar-li la vida que tenia en els anys seixanta –quan Joan Fuster la visità amb Josep Pla– la pot matar. Anem alerta!

El poble català està calent d'orella, i no té res a vore amb el clima sinó amb la fallada de la Justícia i la poca consistència de la Política. Vorem que ix de les urnes espanyoles el 10N, allargant Halloween, truc o tracte.