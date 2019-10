Compromís preside en València un gobierno municipal que alardea de ser progresista y cuyo primer punto del Acuerdo del Rialto es «Una ciudad feminista». Nunca pensé que Joan Ribó me retiraría la palabra en el pleno municipal diciéndome «después nos hacemos una copa y me sigue contando» pero así fue durante el pasado Pleno Extraordinario que forzó el PP sobre la EMT.

Tras el robo de 4 millones de euros a la Empresa Municipal de Transportes hay verdades que duelen y una de ellas es que la estafa pudo haberse evitado de haber existido una gestión diligente de los responsables políticos y activados los procedimientos e instrucciones que deben regir la gestión de dinero público. Por ello, Compromís debe asumir responsabilidades políticas. Por ello, Ribó debe asumir responsabilidades políticas.

Al insistirle durante el Pleno en este extremo, al Alcalde debió molestarle la evidencia y me espetó un comentario insolente «de barra de bar» impropio de la tercera capital de España, impropio del Alcalde de València, impropio de Compromís e impropio del supuesto «gobierno municipal progresista» del que presumen.

Pero no es la primera vez. Muchos de ustedes habrán pensado estos días cuál hubiera sido la actitud de Compromís si la primera gran estafa CEO a una empresa pública en nuestro país hubiera ocurrido con un gobierno municipal popular. Yo les diré que no necesito imaginar nada, pues he visto al ariete de Compromís, el estafado Sr. Grezzi, con una camiseta en la que se le veía azotando a la exalcaldesa Rita Barberá. Esa es la actitud. Ese es el falso feminismo de Compromís.

En ese mismo Pleno Extraordinario sobre la EMT mientras la oposición reclamaba explicaciones a Compromís por la estafa, Ribó, secundado por todos sus acólitos, sonreía. A mi me parece extraordinario que un Alcalde estafado sonría. Tal vez sonríe porque no pagará él los 4 millones de euros estafados. Tal vez porque no se lo toma en serio. Tal vez porque se burla. Tal vez.

Pero no sé yo si a los valencianos les hace mucha gracia que se rían de ellos, de los que pagan cada día su billete de autobús, de los que son los verdaderos accionistas de la EMT y que merecen las respuestas que se exige en cualquier empresa que resulta estafada: responsabilidades de sus gestores. Más bien al contrario, Ribó y Grezzi, ratifican al Gerente y a toda la cúpula directiva de la EMT, les blindan el contrato y les sube el suelo. Lo dicho, se ríen.

Del pleno municipal también sorprendieron las mentiras de Grezzi y sus inconscientes confesiones sobre ilícitos en materia laboral. El falso progresismo de Compromís, otra vez. En definitiva, una espiral de despropósitos que está erosionando a un gobierno municipal que ajusta sus cuentas a navajazos.

Termino exigiendo de Ribó una rectificación. No preciso que sea pública, puede ser privada. El Partido Popular y sus votantes merecen respeto. El principal grupo de la oposición municipal merece respeto y las mujeres que lideramos los proyectos políticos en la Comunitat merecemos respeto. Seguro que cuando vuelva de viaje, Sandra Gómez me da la razón en esto.