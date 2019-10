Una mar aparaulada

La mar Mediterrània ha sigut sempre una via de comunicació, de transport, d'intercanvi d'idees, i de mercaderies, entre la diversitat de pobles que l'han habitada al llarg dels segles. Aquesta mar entre terres s'ha viscut com un camí, tempestuós de vegades, però sovint també amable. Una mar de paraules per compartir vitalment des del diàleg. Cavalcant sobre les seues onades, les gents de pau han comerciat entre elles, han compartit coneixements, emocions, divinitats, s'han barrejat civilment, mitjançant les paraules de tots, intentant comprendre's des de la diferència i el respecte. També, per desgràcia, s'han enfrontat en lluites ferotges i s'han fet la guerra. Això, quan no han pogut ni han sabut ni volgut entendre's.

Buscant la pau, i amb voluntat real d'un diàleg enraonat i no de cap escarotat guirigall gallinaci, aquests dies ens hem convocat i reunit a València una bona colla d'artistes de les paraules -de les paraules escrites i de les dites en veu alta- per compartir idees i emocions amb tots aquells que les han volgudes seues. Paraules dites dels poetes, dels narradors, dels actors i dels teatrers. Per mostrar-nos com som i volem ser des del respecte a l'altre, perquè cadascú de nosaltres som l'altre per als altres, precisament.

De la Mediterrània -la mar mare, la mare mar- hem aprés els models de civilitat heretats per tradició, uns models que poden permetre'ns una veritable convivència si seguim la lliçó de la història: que totes les confrontacions violentes les acaba perdent el dèbil, i no sempre les guanya qui creu tindre la raó. Per això, els artistes de les paraules i els pensadors prefereixen compartir les pròpies idees a competir per raons o desraons, perquè allò que s'intenta és oferir els sabers i volers als altres, és a dir, a aquells que els llegeixen o que els escolten.

Viatges, exilis, migracions. Distintes maneres de coneixer-nos els uns i els altres, maneres de trobar-nos i de retrobar-nos anant a la recerca de la joia, del plaer, de la llum, de la bellesa, del coneixement, quan no escapant furtivament de la misèria, com fugitius del dolor o de la mort. La Mediterrània ha sigut i és això també, una taula de salvació, una nau que busca un port o recer per a ser feliçment humans. Així ho hem pogut comprovar aquests dies de debat i de diàleg. Una mar de paraules que canta els plaers i plany els dolors, que diu llibertat i ens acompanya.