Las personas que son aspiración de nada, consuelan su desesperanza, con la ingratitud de la palabra mal empleada o el acto cargado de maldad. Siempre lo he pensado: la necesidad de dañar nace de un sentimiento de inferioridad...

El otro día, viendo lo que está sucediendo en Catalunya, me acordé de Rimbaud. Sí, un joven poeta francés (único y brillante) que produjo su obra en solo cuatro años. De los 16 a los 20 (a través de su poesía) le explicó al mundo lo que es ser un joven rebelde. Qué fortaleza la suya: sin patria, sin madre; con convicción, consolidó su rebeldía y junto a las letras encontró su razón.

Los jóvenes, que su revolución se fundamenta en la ignorancia, no son rebeldes, son bobos. Me impresiona ver la visión plástica de la maldad, la misma que no expresa nada pero pretende apropiarse de todo. ¿Será que todo está en decadencia? Creo que a día de hoy la vida es una libre fantasía; con la espontaneidad de la imaginación se esboza un acto, y sin moral es posible llevarlo a cabo. La memoria me recuerda que hace poco muchos jóvenes se manifestaron para salvar el planeta. ¿Son los mismos que ahora tiran piedras, rompen escaparates, y hasta saquean televisores de las tiendas? Sus "causas" pasan por el filtro de las redes sociales. Sí, todo, absolutamente todo, lo cuelgan en internet, supongo que igual su concepto de revolución es la exhibición, puede ser...

Volviendo a Rimbaud, sí mejor, supo ver que según las etapas de la vida, la intencionalidad no es la misma. Los jóvenes que durante días marchan por Catalunya emborrachados de odio, ¿lo sabrán ver? La vida es muy larga, y a veces un error de juventud, nos acompaña de por vida. El estigma, para muchas personas, no tiene fecha de caducidad. Qué de jóvenes (con los años y con la cabeza asentada) se arrepentirán de haber jugado a ser malos.

La poesía tiene la sensualidad de la rebeldía que enamora con justeza. Rimbaud fue un poeta maldito; gracias a su legado sigue vivo, a pesar de llevar muerto desde 1891. Muchos jóvenes (lo veo en las redes sociales) hablan de "cohibir libertades", ¿conocerán el legado de Rimbaud? Si lo conocieran, entenderían, que todo aquello que no pasa de retórica solo es estupidez.

La violencia es la comezón del odio. No, los ojos no se deben acostumbrar a situaciones que no miran de frente a la razón y al pensamiento. No, no es principio de valientes. Los jóvenes radicales, creen que son promesa increíble de valor, aunque junto al espejismo del engaño, uno puede ver de todo.

"Soñaba cruzadas, viajes de descubrimiento sobre los que no existen relaciones, repúblicas sin historia, guerras de religión sofocadas, revoluciones de costumbres, desplazamientos de razas y de continentes: creía en todos los encantamientos".

Arthur Rimbaud.