Relegats a espais mediàtics secundaris per la greu crisi catalana causada per la sentència judicial contra els polítics independentistes, la marxa a peu dels pensionistes que van arribar fa pocs dies a Madrid des de Rota, a Cadis, i Bilbao, ha passat desapercebuda. Eren persones de diferents condicions i procedència, però totes mantenien un esperit ferm i solidari després de molts quilòmetres de marxa: l'actualització de les pensions segons l'IPC i una retribució mínima mensual de 1.080 euros. En definitiva, unes pensions dignes per a persones dignes que han completat el seu cicle laboral i reclamen el dret a rebre allò que han cotitzat al llarg de la seua vida professional. Una justícia social bàsica.

Però més enllà d'este fet puntual, hi ha un element molt rellevant que expressa un canvi substancial en la imatge estereotipada que la societat percep de les persones majors: ara són persones actives, reivindicatives, lluitadores, solidàries..., res a veure, afortunadament, amb els estereotips dels majors que apareixen als informatius de televisió o en altres mitjans de comunicació: ancians normalment relacionats amb les malalties, la dependència i el procés d'envelliment. Els majors, en este cas, són únicament persones que necessiten atenció i que comporten, per tant, una càrrega social que la societat, òbviament, ha d'assumir.

La societat de la informació ha carregat de tòpics la visió dels majors a través sobretot de la televisió, la publicitat i el cinema. Tòpics que duren i perduren, malgrat tot. Per exemple, posem per cas el món de la publicitat associat als majors: els espots van lligats, tret d'alguna honorable excepció, a tòpics relacionats amb la favada, el formatge o el xoriço, és a dir, les coses bones del poble de sempre. Els iaios i les iaies són la cara amable o, en qualsevol cas, simpàtica i paternalista, de la família. També van associats a la necessitat i la malaltia, a la soledat, als desitjos de joventut, o a l'ancianitat venerable o pintoresca, com han reflectit algun estudis.

Però més enllà de la funció de iaios i iaies, més enllà de fer-se càrrec dels nets i les netes, o de la fase dependent més anciana, hi ha majors que gaudeixen d'una salut excel·lent i tenen ganes, voluntat i una ferma decisió d'aportar la seua experiència a la societat o, si de cas, reivindicar els seus drets ciutadans exactament igual que fan uns altres col·lectius. L'aparició dels iaioflautes, inspirats en el moviment 15M, ha comportat un abans i un després en el despertar social dels majors. Han aportat a la societat una manera diferent d'entendre la maduresa: activa, compromesa, participativa.

Comptat i debatut, els pensionistes són dignes d'una gran consideració, més si tenim en compte que gràcies a les seues pensions, en ocasions misèrrimes, moltes famílies amb fills i filles desocupades per la crisi econòmica han pogut sobreviure. Gràcies a la generositat dels iaios i les iaies moltes famílies espanyoles han pogut tirar endavant i afrontar greus situacions de precarietat.

Cal anar amb compte amb este segment de població perquè les prediccions de l'Institut de Polítiques de Benestar Social (Polibenestar) de la Universitat de València, dirigit pel catedràtic Jordi Garcés, ho diuen ben clar: el 2050 el 35 per cent de la població espanyola tindrà 65 anys o més. Espanya és el segon país amb més esperança de vida, després del Japó, segons l'OCDE. L'envelliment de la població i la baixa natalitat seran un problema social i econòmic de primer ordre els pròxims anys.

Amb altres paraules: més enllà de la utilització política del sistema de pensions i l'edat de jubilació cal afrontar mesures de gran abast per a preveure esta disfunció social. Són problemes complexos que demanen solucions complexes (E. Morin) i no arbitrar mesures segons la conveniència política o utilitzar les pensions com una vidriola salvavides per a tapar la ineptitud contrastada dels polítics de torn. I, mentrestant, la societat ha de comprendre que més enllà de fer-se càrrec dels nets i les netes i ajudar els fills, més enllà de l'amable visió paternalista, els pensionistes són persones actives que poden aportar experiència i saviesa a la societat. I la societat, per tant, ha de correspondre com cal: amb pensions dignes, mínimament dignes per a poder viure, que són el resultat d'una llarga vida laboral.