Entre las dos orillas. Exilio y diáspora en el Mediterráneo

En estos últimos años han aparecido todo un amplio número de artistas (normalmente de los países del sur del Mediterráneo) en cuyo trabajo están constantemente presentes un conjunto de aspectos que nos hablan de ese sentimiento de desplazamiento, desarraigo y nostalgia que tienen muchas personas que no se identifican plenamente con ningún país ni con ninguna cultura concreta, que se sienten de aquí y de allá, que se identifican con aspectos de un lugar y de otro, pero que viven entre una y otra orilla sin pertenecer claramente a ninguna de las dos. Son artistas que se refieren en sus obras a la obsesión fascinada por un país ausente (puede ser Marruecos, Argelia, Túnez, Líbano,...), a la búsqueda de una geografía que no pertenece ni al pasado ni al futuro, al cuestionamiento de una cierta identidad (medio occidental medio árabe) que, probablemente, no existe más allá de la imaginación o de la construcción de un conjunto de imágenes que evocan o hacen referencia a lugares, espacios o experiencias medio vividas y medio olvidadas.

De este modo y por esta razón, el mar (la representación del mar Mediterráneo) se convierte en un elemento central de su quehacer artístico, en un personaje básico de sus obras. Así, ese inmenso territorio que es el mar les sirve para reflexionar sobre los límites tanto territoriales como psicológicos o anímicos, para la exploración de mapas y cartografías que conciben el espacio como algo ilimitado que va más allá del aislamiento, la prisión, la división o la ocupación que suponen determinadas fronteras. El mar de estos artistas, sus muy diversos mares, nos hablan básicamente de la partida, de la diáspora, del salir, del escapar y del viaje sin retorno, del tránsito de un lugar a otro, de los desplazamientos de las personas y de los movimientos geopolíticos, de las migraciones y del exilio. En ese sentido, el mar, el mar Mediterráneo, es entendido como un espacio evasivo y mítico, como elusiva y mitificada es la memoria; ese conjunto de recuerdos y experiencias que conforman nuestro pasado y alientan nuestro futuro pero que, a menudo, son difíciles de comprender y de asir. La historia se difumina y se vuelve dispersa e invisible pues, se entrecruzan las vivencias, se mezclan los momentos y se confunden los tiempos.

En este sentido podemos encontrar un amplio conjunto de obras de la artista franco-argelina Zineb Sedira (que inaugura exposición el miércoles que viene en el IVAM) en las que se cuestiona cómo se construye la experiencia colectiva o se interroga sobre las dinámicas socioculturales relacionadas con el legado colonial de su propio país, para entender el tiempo pasado y ayudar a repensarnos y a reimaginarnos de nuevo. Una tarea especialmente complicada pues, si ya no es fácil salir físicamente de un país del norte del continente africano (dada las políticas migratorias de los países occidentales), mucho más difícil y complicado es dejar atrás su historia, los acontecimientos que han marcado su existencia en las últimas décadas (de modo muy significativo la guerra civil, 1991-2001, del Estado Argelino contra los islamistas fanáticos), pues ellos te persiguen allí donde vayas como una pesada sombra.

Al mismo tiempo la experiencia nos dice que nadie mejor que las mujeres para trasmitir la memoria personal y social, nadie mejor que las mujeres para aparecer como testigos de una época o de un lugar, nadie mejor que las mujeres para hacernos entender la trascendencia de lo nimio y lo cotidiano en la construcción social de un país. Así lo entiende Zineb Sedira y por ello en sus obras les da un papel protagonista. Para la artista franco-argelina, la mujer (incluyendo a su madre y a su hija) es tanto la portadora de las tradiciones en el contexto familiar, una figura clave para entender la vida cotidiana, como un sujeto fundamental para comprender la independencia de su país y la salvaguarda de su memoria. La artista coloca a las mujeres en el centro, son las protagonistas de la narración y como tales, son ellas las encargadas de conservar, proteger y trasmitir las historias que conforman nuestras memorias sobre las que se basan nuestros conocimientos. Frente al silencio al que históricamente se ha sometido a las mujeres (especialmente en los países fundamentalistas) Sedira les da la palabra para que nos guíen en la construcción y reconstrucción de Argelia, para que observemos y analicemos, a través de sus palabras, el conjunto de experiencias que han ayudado a conformar lo que actualmente es este país que forma parte del Magreb.

Así, la representación del mar, la reivindicación de la memoria o la presencia de las mujeres en la obra de Sedira son algunos de los elementos centrales de este angosto viaje, de esta exploración física, psicológica y emocional (entre la esperanza y la desesperación) que constituye la diáspora en que se ha convertido hoy en día la vida de millones de personas en el mar Mediterráneo. De este modo y a través de un sinuoso recorrido por las diferentes instalaciones o fotografías de Sedira, descubrimos un conjunto de historias (acerca de la migración, la diáspora, el colonialismo y decolonialismo, la memoria o el fanatismo religioso) que nos hablan tanto de la existencia política y la construcción social de Argelia, como de las vivencias personales que conforman la vida de las personas directamente implicadas en ello. Podríamos concluir diciendo que con una conciencia profundamente comprometida con su tiempo y, al mismo tiempo, con una sólida visión poética llena de sugerencias o guiños (véase el vídeo que abre la exposición en el IVAM, Guiding Light de 2014) y alejada de cualquier tipo de prejuicio social o político, Zineb Sedira ha ido creando durante estas últimas décadas un conjunto de obras que nos permiten comprender mucho mejor ese mundo (situado entre las dos orillas) en el cual vivimos.