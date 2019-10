Halloween com excusa

No, no va d'exhumacions, que ausades bla-bla-bla que hi ha hagut amb la moixama de Franco. Fins periodistes del «cor» (nom de cintura en amunt per a xafardejos de cintura en avall) n'han fet negoci de saliva. L'article va de tradicions foranies que abocaran al contenidor de la història les tradicions autòctones, deixant la nostra cultura sense identitat pròpia. Si la globalització homogeneïtzadora marcada per l'hegemonia anglosaxona imposa el seu codi de barres, la macdonalització de la cultura serà irreversible. Ja sé que allò que coneixem com a cultura pròpia no és altra cosa que cultura importada de tots els racons del món, però sempre havíem tingut l'habilitat de vampiritzar-la i fer-la nostra barrejant tradició i innovació. Ara, en canvi, ens deixem atrapar -amb passivitat, si no amb delectança- en la teranyina de modes i costums de factura americana com si foren la nova Arcàdia, mentre els vells hàbits i costums desapareixen de circulació com les putes d'abans en divendres sant.

(Òbric parèntesi per aclarir que velles tradicions no sempre són bones tradicions. Tradició espanyola és també la corrupció, i no per això hauria de perdurar; tot i que sempre hi haurà qui dirà que si el costum fa llei, a les Espanyes la corrupció és llei). Demane excuses al lector per l'incís i, a prop de Tots Sants, resulta congruent una reflexió pròpia de Halloween, per espantadissa: com que la llei del mercat és la llei del mes fort, sembla inevitable una mena de darwinisme cultural que farà morir les cultures minoritàries a mans de les més fortes, provocant una selecció cultural a imatge i semblança de la selecció natural. Així que, si se'm permet una humorada càustica, ja tardem en celebrar també el Dia d'Acció de Gràcies que als Estats Units té lloc el quart dijous de novembre; i com al dia següent és el Divendres negre o Black Friday que ja celebrem, els copiem també el pont amb les corresponents vacances. Si anem a copiar, copiem-ho tot i no només allò que convé als comerços.