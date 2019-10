Franco, del blanc i negre al color

Dijous vam assistir al trasllat, amb la pompa d'un funeral d'Estat, de la mòmia de Franco al panteó familiar de Mingorrubio. Els Governs de l'Espanya democràtica han tardat 44 anys en desmuntar la tomba on el feixisme, no tan residual com ens volen fer creure, celebrava els seus akelarres cada 20-N.

Per molta gent fou un dia d'una trista alegria. Molts van, vam recordar, als que ja no son amb nosaltres, i que, segurament, estarien contents en veure el seu botxí fet fora del santuari del franquisme. Vaig recordar el meu avi Vicente, que va passar anys a Sant Miquel dels Reis, al meu pare Rafael condemnat a pena de mort commutada més tard, al meu tiet Pepe del que encara no sabem on està el seu cadàver, al meu tiet Vicente de llarg anys de lluita callada i esperances republicanes, la meva iaia Vicenta sempre vestida de dol per la mort d'un fill que no sabia on anar a dur-li flors, i la meva mare Juana que mai no va oblidar com li van escapçar la joventut. Tal vegada, ells, avui estarien contents. Jo no puc estar-ho.

La incompetència del Govern de Pedro Sánchez, i les seues ansies d'aprofitar electoralment l'acte van regalar a Franco un funeral d'Estat, i als feixistes, no tan residuals com ens volen fer creure, un motiu per, plens d'orgull, eixir al carrer a entonar les seves velles cançons que parlen de mort sota els estels, de camises noves i camarades, com els que amb el vell colpista, un dia tinent coronel de la Guàrdia Civil Tejero, es van reunir al cementeri de Mingorrubio, a partir d'ara nou santuari d'un franquisme que continua viu en les ments i els cors d'una part dels espanyols.

Per molt que els hooligans del partit de la rosa marcida i el puny obert no ho vullguen acceptar, l'acte de l'exhumació fou un acte propi de campanya electoral. A Pedro Sánchez li servia per traure pit i dir que, almenys, havia fet realitat una de les seves promeses electorals, i per tapar que ni s'havia derogat la «llei mordassa» ni la reforma laboral, això ja son figues d'altre paner. I l'exhumació va acabar convertint-se en un acte d'exaltació del franquisme amb el fèretre, solemnement, a espatlles dels seus familiars, entre els que hi havia, no ho oblidem, un Borbó. Una bona metàfora del que és Espanya, Luis-Alfonso de Borbón. Martínez-Bordiu podia haver sigut ara mateix el rei d'Espanya si les tesis de Carmen Polo de Franco hagueren triomfat i en lloc de Juan Carlos el successor de Franco hagués estat Alfonso de Borbon Dampierre, casat amb la neta del dictador.

Fou un acte de campanya electoral perquè Pedro Sánchez, guanye o no el 10-N, dos dies després continuarà com President en funcions, i per tant, després de 44 anys esperant, podia haver trigat a exhumar la mòmia, del general de les pessetes i els segells de correus, unes setmanes. No feien falta dos helicòpters, ni una llarga retransmissió televisiva, però clar el Govern volia que tot Espanya fos testimoni del compliment d'una promesa. No feia falta la Ministra de Justicia fent de Notaria Mayor del Reino, no havia escoltat aquesta expressió des del soterrar, en blanc i negre, de Franco. No feia falta un domàs damunt el fèretre amb l'escut del Ducat de Franco i la Laureada que el mateix general es va autoconcedir al mes de començar la guerra. No feien falta els crits de Viva Franco entonats pels familiars, uns familiars que en democràcia han aconseguit l'exaltació del dictador.

I tot per res, les enquestes no somriuen a Pedro Sánchez. Li quedaran sempre el PNB i Compromis?