De nuevo el conflicto territorial y las libertades en el centro de la agenda

La incapacidad de la izquierda, bajo la dirección de los socialistas, para transformar en un gobierno progresista el apoyo electoral que la movilización de sus bases le proporcionó el 28 de abril, ha dejado a esta mayoría de votantes progresistas desorientados, desmovilizados y confundidos. Siguen sin solución los problemas y las demandas que tenían planteados la juventud, los trabajadores, las clases medias en declive. Es decir, la ciudadanía que conforma el bloque de la izquierda.

La vergonzosa sentencia contra los políticos catalanes, -a juicio de demócratas y expertos judiciales desproporcionda- y, un atentado a las libertades políticas, -por lo que supone de retroceso en las conquistas democráticas-, pone en evidencia la falta de voluntad para dar una salida negociada a la situación catalana y, por ende, al problema del encaje territorial del Estado Español.

Las movilizaciones en Cataluña contra la sentencia, son movilizaciones contra el autoritarismo que ha supuesto una condena por sedición de más de 100 años a los parlamentarios catalanes, -la sedición es el residuo de un sistema político autoritario-. Son movilizaciones contra la represión como respuesta a las aspiraciones de avanzar en el autogobierno. No podemos ser los protagonistas de una represión violenta y sin garantías.

Los Socialistas somos tradicionalmente internacionalistas, porque creemos que solo el triunfo del socialismo, a nivel internacional, podrá realmente unificar Europa y permitirá abordar, desde una perspectiva justa e igualitaria, los problemas de distribución de la riqueza, del calentamiento global, las guerras y enfrentamientos que hoy se localizan en Oriente Próximo, América Latina y en África.

En el estado español estamos por una solución democrática al conflicto catalán que sólo podrá venir de la mano de un nuevo pacto constitucional. Los socialistas, ante el problema del independentismo catalán, no podemos de ningún modo dar la mano a los ultra-conservadores y nacionalistas españolistas de Partido Popular, Ciudadanos y Vox. No podemos tener el mismo proyecto para España, defendemos un pacto federal como solución a los conflictos territoriales y nos reclamamos de las tradiciones republicanas, de las libertades y el acuerdo libre entre los distintos pueblos o colectivos que se identifican como naciones dentro de nuestro territorio. Defender la democracia no puede ser golpear con el código penal a los disidentes republicanos, sobre todo cuando muchos consideramos que la Constitución de 1978 está sobrepasada por los acontecimientos.

El pacto constitucional de 1978, que se realizó con una correlación de fuerzas desfavorable a la izquierda, nace ya con carencias respecto a las libertades políticas y sindicales. No hay más que recordar el golpe de Estado contra el País Vasco o la debilidad de los sindicatos, producto de las limitaciones de la legislación aplicable en la materia. Como consecuencia de la debilidad de las organizaciones sindicales y las asociaciones ciudadanas, nuestro estado de bienestar no se encuentra al nivel del de nuestros vecinos europeos con gran tradición democrática.

Cataluña es muy importante para los socialistas, para la izquierda y para los progresistas en general. El nacionalismo republicano ha tenido siempre un lugar en la lucha contra la dictadura franquista y por las libertades democráticas. Ciertamente tenemos diferencias en el terreno de la distribución de la renta y las conquistas del estado del bienestar, pero estas diferencias no van a resolverse poniéndonos al lado de los tradicionalistas corruptos del PP, los radicales centralistas de Ciudadanos y los ultraderechistas de Vox.

El gobierno de Sánchez ha dejado muchos temas pendientes de solución; las pensiones; la financiación de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que tienen a su cargo la prestación de los servicios básicos; la recuperación de la negociación colectiva para acabar con la precariedad laboral; la solución a los problemas financieros de la seguridad social devolviendo los fondos utilizados por el Estado para otras cuestiones cuando había superávit; las políticas para hacer frente al cambio climático y a los nuevos retos planteados por la digitalización de la economía, la derogación de la ley mordaza y el articulo antihuelga 315.3 del código penal; una solución política y negociada al conflicto catalán, €, etc.

El PSC, retiró la reivindicación de autodeterminación para Cataluña a cambio del reconocimiento de la plurinacional y del Estado federal en el congreso de Sevilla, (Felipe González la abandonó en le XXIII y medio congreso). Pero para que exista un estado federal los distintos pueblos que componen la España plural deben poder decidir si quieren estar unidos y en que condiciones. No existe Estado federal sin libertades políticas para los pueblos que lo componen y sin que ellos se autodeterminen libremente por un estado federal.

El actual estado de las autonomías no se sostiene con el actual sistema de financiación. Este funcionó, no sin problemas, en las épocas de crecimiento, pero cuando llego la crisis se pusieron al descubierto todas sus debilidades y deficiencias. Solo un pacto federal que corresponsabilice a los gobiernos locales en la recaudación y elimine duplicidades podrá solucionar el problema. La solidaridad y la cooperación son perfectamente compatibles con el autogobierno de las distintas nacionalidades que conforman España y, en ningún caso, son patrimonio del centralismo.

Si el PSOE busca el apoyo de la derecha para mantenerse en el gobierno en vez de apoyarse en los partidos de izquierda y en los nacionalismos republicanos entrará en crisis de dislocación y autodestrucción como han entrado los partidos socialistas del resto de Europa.