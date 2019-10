Salvaguardas del folclore

"No trabajamos para hacer algo comercial" confiesa Lucas Ramón Silvestre joven presidente de la Asociación de Estudios Tradicionales A L´aire, tras la presentación del recopilatorio donde se recogen "Todos los testimonios sobre la Serranía del Turia (Oset, Titaguas, Tuéjar, Sot de Chera, Aras de los Olmos, Calles, Villar de Tejas, Sinarcas, Villar del Arzobispo, Bugarra, Alpuente, Gestalgar, La Yesa, Bugarra, Chelva, Chera, Higueruelas).

"Lo montamos un grupo de gente; una asociación con fines de investigación. El proyecto es la recuperación de la música", afirma este emprendedor estudioso de la cultura tradicional y bailador que, en la procesión del Corpus Christi danza como Momo. "Un aplauso a Lucas Ramón Silvestre. Que vuelva el mantón y que se vaya el pañolón y las mantas morellanas de mujer inventadas", (Facebook Diario de una peineta, 03/11/2015).

"Si quieres saber lo que realmente eres capaz de hacer, tienes que aprender a trabajar sin descanso". Proclama el psicólogo clínico, escritor de libros de autoayuda y miembro de la Asociación Americana de Psicología, doctor Paul Hauck en Cómo hacer lo que te propones:

"Lo hemos amortizado nosotros (nosotras) con actuaciones. Buscamos en ayuntamientos de la Serranía y en València", pero ninguno les apoyó para la edición. Habrá que indagar la contraseña del criptex (artilugio cilíndrico con letras o signos) que permita el acceso al patrocinio a quienes no están tocados por la varita mágica del estado profundo o cuasi profundo.

"Queremos hacer cuatro discos, empezamos con la primavera, los mayos son típicos de la estación, los cantos de la pasión, las jerigonzas; y acabar con el invierno".

Magnífico escenario el de la iglesia de San Miguel de los Reyes, donde un par de centenares de personas expectantes, sentadas en los bancos bajo la bóveda de cañón, y llegadas de toda la Comunidad Valenciana, se citaron para la presentación del cedé de Música Tradicional de la Serranía del Turia. Primavera, "Con motivo de la 40ª Campaña de ayudas a agrupaciones musicales "Retrobem la nostra música" organizada por la Generalitat Valenciana". Un trabajo conjunto para el que Ramón se ha rodeado de "Gente con mucha calidad que pueda aportar lo máximo posible como Teresa Segarra, referente en el cant d´estil que buscó músicos y empezamos a embastar el proyecto". Ferran Riera periodista y articulista en www.diariofolk.com, en dos mil diecisiete enunciaba: "Pep Gimeno "Botifarra" (cantador de estilo): El retorno de (lo que nunca marchó) la canción popular".

"Somos cada uno (una) de un padre y una madre: Crevillente, Gandía, Alicante, Castellón, Requena" comenta Segarra en los preámbulos de la actuación. "¿Podrás formar esto? Me dijeron a mí y a Lucas, y estoy muy ilusionada, hemos tirado de gente que pertenecemos al mundo del folclore. Es auto producción, a base de contratarnos se ha producido el disco. Hay varios temas inéditos, la jota de estilo, los mayos de Aras, la mazurca, el chotis y la de Chera, creo que no están grabadas", enumera la cantadora y bailadora autodidacta que, con el brazo en cabestrillo bajo la blusa.

"He cantado albaes en las dos últimas manifestaciones del ocho de marzo; ¡y a cuantas me llamen!", apostilla la artista.

De los dieciséis intérpretes sobre el escenario, adornado este con un mantón color pistacho extendido en una de las balustradas del altar, tres son músicas y dos cantadoras: Roser y Neus Penalva, clarinetista y violinista, jovencísimas hermanas comentan: "Bailamos en la Carraspera (Asociación Cultural en Valencia), nos engancharon para esto". Amparo Martín-Villalba, al guitarró: "Con A L´aire llevamos un año. De vida folclórica dieciséis años". Amelia Gimeno, de Alboraya, sustituía a otra compañera, la cantadora María Pilar García. Una de las dos bailadoras, Perteneciente a la Escola de Danses de Xátiva, es Ana María Perelló; la otra Mayte Requena, miembro de la directiva del grupo de danzas El Forcat: "Voy vestida de la mujer de la Serranía del Turia. Soy presidenta de la Asociación Cultural Vamos de Ronda de Navajas (Castellón). Esta tarde voy a estar en el bureo ("baile libre del pueblo") de Alboraya".

Teresa Broseta, escritora y filóloga valenciana, en la colección Les nostres cançons, y en su obra Una casa que fa cantonet. El Cabanyal, puntualiza que "Cuando hablamos de música popular, olvidamos a menudo que pueden tener, aquella letra y aquella melodía (unas) unos autores concretos".

"De los refajos estampados cogimos el pájaro para el símbolo". "Nosotros (nosotras) lo llamamos loro, pero puede ser loro o pavo real" refiere la tocadora de guitarró sobre el emblema de la asociación que llevan prendido en blusas, camisas y suéteres negros; una imagen simbólica que "Significa la exuberancia, el renacimiento", un pavo real troquelado en láser sobre cartón, integrante ineludible del grupo.

"El primer ensayo fue en una casa particular en Godella, no había partituras ni nada; nos hemos juntado para el cedé, comenta Vicente (Tico) Cabanes tañedor de bandurria. "Yo soy de Chella", apunta Juan Carlos Talón espléndido y expresivo cantador. Y Pepe Martínez, guitarra, añade: "Estoy en el Grup de Danses El Poblet de Godella y en Alimara; ¡en todos los fregaos!". Por su parte José (Pep) Romero, bailador y vicepresidente de A L´aire, reconoce: "Llevamos desde agosto con líos, fines de semana de baile". José Carretero, tocador de octavilla, acudió desde Gandía para participar en el evento: "¡Y lo que haga falta! la coordinación de la grabación, la verdad, que la hemos hecho entre todos (todas)". José Vicente Gil, al laúd, indica que su trayectoria musical es amplia: "Toco en la orquesta de Plectro (púa) "El Micalet" de Lliria y en el Grup de Danses El Tossal". La bandurria es el instrumento musical de Vicente Cabanes de la Eliana: "Estoy en Alimara (grupo de danzas)". De Castellón vino el guitarrista Eliseu Artola perteneciente a la agrupación folclórica Els Millars. También a la guitarra y desde Crevillente, Víctor Dols, de Sonadors: "He venido adrede hoy, participé en la grabación". Desde Requena se une al proyecto y actuación el entusiasmado y joven guitarrista, Pablo Martínez, miembro de la asociación Cantares Viejos de Requena: "Donde nos llaman, vamos". Abel Mondéjar, colaborador con la sociedad cultural valenciana Lo Rat Penat es el percusionista: castañuelas (castanyetes), triángulo, pandereta. Javier Facila, junto a Lucas Ramón, fue otro de los bailadores que, proveniente de Moncada, pertenece a El Forcat Danses. Más intérpretes del disco: José Aparicio, María Carbonell, Amelia Gimeno, Alejandro Hernández, Alex Lillo, Boro López, Vicent Muñoz, Fermín Pardo, Javier Pérez, Marc Ramón, Julián Romero, Carlos Sebastián.

¿Por qué no se apoyan tradiciones respetuosas, no violentas, valiosas y formativas en vez de pagar con el erario público exhibiciones de tortura, crueldad y sangre? ¿Por qué inculcar violencia en vez de música, danza y canto?

"Memoria, respeto, serranía". Una voz grabada resuena entre capillas recitando mensajes y reconocimientos. "Dar voz a aquellas personas que guardaron en su memoria las músicas, a (las) los recopiladores". "¡Diversidad de gente para estudiar el folclore!".

Existe "Contacto con la naturaleza" en este disco compacto con flores impresas en su reverso, "Flores de Primavera para (todas) todos vosotros"; y a través del colorido en la ilustración de portada obra de María Díaz.

"¡Ahí Fermín! ¡Ahí esa ronda! ¡Ahí bonico!", jalea Pep Romero, mientras el grupo musical se dirige al tablado encabezado por el septuagenario Fermín Pardo Pardo, uno de (las) los guardianes del folclore. "Es un maestro para nosotros (nosotras), un recopilador; parte de este proyecto, es gracias a él que se han recuperado muchas piezas". Del Archivo Sonoro de Música y Literatura Popular Fermín Pardo se extrajeron piezas como el rulé de Sinarcas, la mazurca de La Yesa o las seguidillas de Higueruelas.

¿Quién accede al respaldo institucional en acciones culturales?

"Intentaríamos contactar con alguna casa de discos", comenta Lucas Ramón sobre la difusión de la obra, un trabajo sin ninguna clase de apoyo institucional para su producción y que pasará a los anales de la historia del folclore, mientras el enfoque sistémico continúa viéndolas venir.

Primavera serrana a violín, jota de ronda, chotis, mayos, jota de estilo, jota, seguidillas, mazurca, fandango, un dúo femenino a capela y el baile final "¡Bien bailao!" junto al público, conformaron el repertorio. "Hemos hecho un extracto del disco"

"Folclore que después de su letargo vuelve a renacer", es uno de los mensajes escritos por Lucas Ramón y declamados por un psicólogo amante de la música de "nuestro pasado". ¿Por qué no aplicar lo escrito en la octavilla informativa?: "Estudiar el folclore de una forma rigurosa y alejada de conceptos reaccionarios e inmovilistas".

Johann Wolfgang von Goethe, poeta y científico alemán, escribió que: "La alegría y el amor, son alas para volar".