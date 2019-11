10N, Jo votaré el mateix

Just dins de tres dies ens toca anar, de nou a votar. A mi no m'ha calgut cap campanya ni he vist cap debat electoral, tinc molt clar el sentit del meu vot. Votaré el mateix que vaig votar el passat 28 d'abril. Es podria dir que, en aquest cas i per convenciment ple, el meu és un vot captiu.

Després de la impossibilitat de formar govern, volen que nosaltres, la ciutadania, els arreglem el que entre ells i elles no han sabut solucionar. És un poc demencial, però és un fet en si mateix que juguen a jocs molt perillosos.

Davant el cabreig i la falta d'interés d'anar a votar de molta gent, només puc recordar que exercir el vot és un dret i també una obligació. Que ha estat molta la gent al llarg de la història la que ha perdut la vida perquè nosaltres ara puguem votar i, encara que només siga per respecte a la dignitat de totes aquestes dones i homes, hem d'anar a votar.

Soc plenament conscient que hi haurà molta gent que optarà per l'abstenció o pel vot nul com a manera de «castigar» les actituds dels actuals dirigents polítics. Però la ciutadania hem de ser conscients que sense els nostres vots ells (elles sempre són les segones o terceres a les llistes) no podran governar.

Tampoc podem oblidar que perquè no governen els grans capitals, la gent de l'IBEX, i les corporacions bancàries, haurem de mirar molt bé les actituds i comportaments previs i fer un anàlisis del que ha passat.

Sobre l'actitud de Sánchez ja n'he parlat prou les últimes setmanes. Afortunadament al PSOE hi ha molta gent que se situa a la seua esquerra i no entén el gir que ha fet cap a la dreta. Del «trifaxito» millor ni parlar-ne. Sols espere i desitjo que no tinguen suficients vots per a pactar com han fet a Murcia, Madrid o Andalucia. Seria un fort colp per la nostra, encara, incipient democràcia.

Davant l'aparent conformisme i naturalització d'aquestes qüestions que estem patint, només ens queda l'eina del vot i cal fer-la valdre. I una vegada més cal anar a votar. No és massa normal que ens facen anar a votar en unes generals quatre vegades en quatre anys, però s'ha d'anar les vegades que faça falta per tal d'enfortir el nostre sistema democràtic.

No podem deixar la nostra capacitat d'incidir en què es governe d'una manera o d'altra en mans de gent que el que vol és enriquir-se amb els diners públics, com ja hem comprovat que ha fet molta gent.

Ens toca votar per l'honestedat i la coherència i per gent a qui sí que li preocupen els problemes de la gent i no sols els de l'IBEX, les corporacions bancàries o el gran capital. Sé que la nit electoral en tornaré a cabrejar, com cada nit electoral d'ençà que tinc edat per anar a votar, però em cabrejaré pels resultats, no per haver deixat d'anar a votar i haver deixat en altres mans la meua capacitat d'elegir.