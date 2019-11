Retroceso en la causa de las mujeres, nunca

Andrea Aguilar publicó una entrevista (El País, 11 de septiembre) con Margaret Atwood en la que habla de la aparición de Los Testamentos (Salamandra, 2019), segunda parte de su gran libro El cuento de la criada (Salamandra, 2017).

Pero veamos quien es Margaret Atwood. Nacida en Ottawa en 1939 es poetisa, novelista, crítica literaria, profesora y activista política canadiense. Descrita como escritora feminista es autora de más de 38 publicaciones. Recibió muchos galardones entre ellos el Premio Príncipe de Asturias a las Letras en 2008. Ha explorado diferentes géneros con agudeza e ironía, y asume inteligentemente la tradición clásica, defiende la dignidad de las mujeres y denuncia situaciones de injusticia social.

Es una escritora que ha reavivado el debate feminista en el 2017 y afirma que «Tras las recientes elecciones en los Estados Unidos, proliferan miedos y las ansiedades. Se da la percepción de que las libertades civiles básicas están en peligro, junto con muchos de los derechos conquistados por las mujeres a lo largo de las últimas décadas, así como en los siglos pasados».

En la primera de sus novelas, Atwood imagina la coartada del terrorismo islámico para que unos políticos tecnócratas se hagan con el poder y, como primera medida, suprimen la libertad de prensa y los derechos de las mujeres, en el que éstas sólo tienen como misión procrear. Si la protagonista se rebela o no es capaz de concebir, le espera la muerte o el destierro a unas Colonias en las que sucumbirá a la polución de residuos tóxicos.

En Los Testamentos el régimen teocrático(o sea, donde los administradores estatales coinciden con los líderes de la religión dominante) se mantiene en pie, pero dando síntomas de descomposición. En ese momento crucial la vida de tres mujeres diferentes en todo converge con resultados explosivos.

Si volvemos a la entrevista con la que arranca este artículo, Aguilar relata como en El cuento de la criada su popularidad dependió de lo que estuviera pasando en el mundo en general; que no se sintió presionada pues ya era mayor para eso y que en el nuevo libro dos de las narradoras son menores pues piensa que es muy interesante ver qué ocurre con la segunda generación cuando se produce un gran cambio en la sociedad. El fervor, dice, suelo ser cosa de los progenitores. En los años ochenta, afirma, «tenías a hijas de feministas preguntándose a qué venía tanto alboroto». Y esa es la situación en Los Testamentos, entre el personaje central y su madre, que ella piensa que es ridículamente extrema.

Cree que se abusó del término feminista pues si entras en internet y haces una búsqueda pueden salir más de 70 definiciones. No se puede decir feminista, sino este grupo de feministas, con la percepción de que las libertades civiles básicas están en peligro, junto con muchos de los derechos conquistados por las mujeres a lo largo de las últimas décadas, así como en siglos pasados. Sin embargo desde hace tiempo se ha tenido que enfrentar a la etiqueta de que era una mala feminista por su postura ante el movimiento #MeToo (movimiento iniciado de forma viral como hashtag en las redes sociales. Surgió en octubre de 2017 para denunciar la agresión y el acoso, a raíz de las acusaciones de abuso sexual contra el productor de cine y ejecutivo estadounidense Harvey Weinstein). Y explica cómo las mujeres están acudiendo más a los canales on line y redes sociales para hacer acusaciones de este tipo de acoso porque el sistema legal es poco efectivo. Ella lo considera una equivocación, pues considera que puede devenir en «una costumbre del linchamiento culturalmente asentado».

Pero traslademos esta realidad que plantea Atwood a nuestro entorno más inmediato. Al día de escribir este artículo, en España se ha producido la muerte de 44 mujeres asesinadas por sus parejas y 1.019 desde que en 2003 se contabilizan.

Un mundo en el que las mujeres están muy alejadas de las cúpulas empresariales y buena prueba de ello es que únicamente una ocupa la presidencia de una de las del Ibex 35.

Y todo ello, en una sociedad que promulgó una Ley Orgánica (3/2007, de 22 de marzo) para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, donde en sus 78 artículos hace un repaso exhaustivo de circunstancias y hechos a tener en cuenta para lograr esa igualdad.

Todos los 8 de marzo, millones de mujeres en todo el mundo toman las calles para gritar por su deseo de igualdad.[][] En 1910 la II Conferencia de Mujeres Socialistas proclamó el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, con el refrendo de la Asamblea General de Naciones Unidas en 1997.

Desde 1957 la Unión Europea contempla el principio de igual retribución entre hombres y mujeres para un mismo trabajo, pero Eurostat señala que la brecha salarial en España es de un 14,9%.

Fomentar la educación dese la escuela; facilitar la reincorporación tras periodos de ausencia por diversas circunstancias; formar a jueces y fiscales en educación de género; modificar el que los agresores puedan seguir compartiendo no sólo la custodia sino la patria potestad de los hijos; prohibir la publicidad sexista en entornos que reciban ayudas públicas; que no sea no; serían algunas medidas a adoptar.

Así ayudaremos a «que las mujeres son seres humanos y no son inferiores» en palabras de Atwood.