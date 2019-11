Una de les novetats més importants que ha portat el resultat d'estes eleccions generals del 10-N ha sigut l'entrada al Congrés i el Senat de l'agrupació d'electors «Teruel existe», amb l'escó de Tomás Guitarte. Es tracta d'un fet polític que arrossega també com a gran rerefons una altra qüestió d'ampli abast social, econòmic i cultural. Per primera vegada entrarà al Parlament espanyol una de les ciutats més genuïnes -malauradament- d'allò que s'anomena l'Espanya buidada. No és qualsevol cosa l'assumpte, ausades. Vint-i-vuit col·lectius pertanyents a ciutats i pobles de les dues Castelles, Extremadura, La Rioja i Aragó signaren un document on reclamaven un pacte d'Estat contra la despoblació i el reequilibri territorial que afecta greument les infraestructures de transport i comunicació, entre altres moltes mancances. Les associacions demanen a l'Administració la creació d'una Agència de Desenvolupament Territorial, semblant a la de les Terres Altes d'Escòcia, que pose ordre i trellat a este desficaciat desequilibri.

El problema és molt gran i converteix l'Estat espanyol en una significativa anomalia en el context europeu. Només cal llegir el magnífic assaig de Sergio del Molino (La España vacía, Turner Publicaciones, 2016), que ja és un clàssic del gènere, per a comparar algunes dades d'autèntic calfred. Aragó, posem per cas, té 1,3 milions d'habitants i únicament a la capital, Saragossa, viuen 700.000 persones, més de la meitat. Als Països Baixos, amb una superfície menys extensa que Aragó, viuen 17 milions de persones. Del Molino ens conta que l'Espanya buidada ocupa més de la meitat del territori on s'ha establit només el 16 per cent de la població total.

Les raons d'este desequilibri històric que arrossega l'Estat espanyol es troben en el gran èxode camp/ciutat de 1950-1970 que ha fet de províncies com Sòria, Terol i Zamora les que tenen una densitat per habitant més baixa d'Europa, sobretot en relació amb altres en el lloc totalment contrari com Madrid, Barcelona i Biscaia. Ve al cas recordar la històrica manifestació que ara fa més d'un any va tindre lloc a València amb el lema «Teruel existe». Allò va ser una mostra de solidaritat amb Aragó per a reclamar inversions en el tram ferroviari de Saragossa a Sagunt (en un estat esperpèntic), dins del corredor Cantàbric-Mediterrani de la Unió Europea.

Agents socials, associacions de veïns, plataformes cíviques, partits polítics, l'alcaldessa de Terol d'aleshores, Emma Buj, i el de Sagunt, Quico Fernández, tothom hi va participar en solidaritat amb Terol. Les relacions de Sagunt amb Aragó venen d'antic, des de la mateixa fundació del Port de Sagunt amb la Compañía Minera de Sierra Morena i el tren que portava mineral de ferro d'Ojos Negros.

El País Valencià, tot i ser una autonomia costanera, no està exempt d'esta desigualtat costa/interior. Al llarg de molts anys vaig treballar de redactor en el programa del Punt Dos de RTVV Europa al Dia, coordinat per Maria Lluïsa Colominas, i vaig comprovar en carn pròpia esta abassegadora realitat. Aleshores, a través dels fons FEDER de la Unió Europea, les Agències de Desenvolupament Rural, tristament desvirtuades pel Partit Popular, complien amb una tasca essencial en la dinamització cultural, social i econòmica de les comarques d'interior més deprimides, amb alternatives de turisme rural i altres imaginatives iniciatives de redreçament econòmic. Ve a col·lació també ressenyar el treball del periodista Agustí Hernández i la sèrie de llibres que ha escrit sobre els pobles valencians abandonats, res més apropiat per a empastifar-nos del resultat final d'allò que pot ocórrer si l'Administració no actua al respecte.

Per totes estes raons, l'entrada al Parlament espanyol de «Teruel existe» és un fet que comporta també l'entrada d'una Espanya buidada que ha patit i està patint un desequilibri territorial i unes situacions de desigualtat que converteixen l'Estat espanyol en una anomalia dins dels països de la Unió Europea. Qui sap si en fer-se escoltar Tomás Guitarte al Congrés dels Diputats els polítics prendran consciència, més enllà dels corresponents melics que marca l'actualitat del dia a dia, de la necessitat d'atendre la gent dels pobles i les ciutats d'interior per evitar l'espiral del despoblament: «Teruel existe», clar que sí, «Teruel existe».