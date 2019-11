Mira lo que miras

"¿Os acordáis de Franco? Ponía toros, fútbol, sabía del adocenamiento de las masas", manifestó, la ensayista y socióloga sileña (Jaén), Pilar Aguilar Carrasco, en la Biblioteca de la Dona. El NO-DO (Noticiarios y Documentales), desde mil novecientos cuarenta y dos, fue herramienta audiovisual para el régimen franquista, de pase obligatorio antes de cualquier película en las salas de proyección. "Mensajes patriarcales que te entran por todos los poros". Aquellos informativos de tono triunfalista, vergonzosas manipulaciones, se refocilaban en multitudinarias demostraciones sindicales difundidas machaconamente, espectáculos en los que no faltaba el desfile de cazadores. "La balada del cazador furtivo: Francis Franco y el silenciador de Hitler", titula su artículo el periodista Carlos Prieto en Animales de Compañía (blogs. elconfidencial.com 16/02/2018).

"El feminismo tiene que fabricar una visión nueva en los audiovisuales, que sea rompedora con la actual", diagnostica la reconocida analista de cine y activista feminista aludiendo a la desigualdad existente, también en el cine, y la utilización de la mujer bajo estereotipos amparados en el "Relato dominante, patriarcal, machista". Aguilar admite, así mismo, que "Vivimos una situación muy particular, hemos avanzado mucho, hoy ha variado desde los años ochenta". "Ahora nadie sostiene que seamos seres de segunda", aunque en el audiovisual permanece vigente el concepto de que "Las chicas son unas pavisosas" perpetuándolas en papeles de sumisión.

"Tenemos que educar en el análisis crítico de la imagen, y no tiene porqué ser un rollo. El sistema educativo está de espaldas a eso". Peter Burke, historiador británico, en dos mil cinco reflexionaba "sobre la necesidad de considerar la imagen como fuente documental de la historia, y no sólo como ilustración; de tal admonición se seguía la recomendación del aprendizaje adecuado para extraer de su decodificación toda la información que contiene", escribe Vicente Sánchez-Biosca, catedrático de Ciencias de la Comunicación Aplicada (CAP), de la Universidad de València, en su ensayo: Cine, escenografía de masas y totalitarismo.

Charla realmente intensa en la presentación de: La imagen te ciega, obra de Aguilar, donde Amparo Mañes Barbé, directora de Igualdad de la Universidad de València declaraba: "Me desmonta todas las películas, El hombre tranquilo me la desmontó".

¿Por qué no proyectar escenas de películas en colegios e institutos para su análisis por el alumnado? dado que la imagen "Es un lenguaje potente que encandila".

"Yo no soy nada antitele" confiesa la conferenciante. "Resulta especialmente indicativo que en la campaña del referéndum de la LOE (Ley Orgánica del Estado), el propio Franco llegase a instar al ejercicio del voto en televisión, y que, al mismo tiempo, fuese necesario contar con el certificado de voto para que en algunos sectores laborales o profesionales se pudiese cobrar la paga de Navidad"; dato recogido en el trabajo conjunto del historiador José Carlos Rueda Laffond y la doctora en Sociología María del Mar Chicharro Merayo de la Universidad Complutense de Madrid en el estudio titulado: Ficción televisiva, comunidad de valores y cultura política en el último franquismo: Los camioneros, pieza de la obra Política y comunicación en la historia contemporánea.

"El cine nos vende la moto" preponderando las historias interpretadas por hombres en papeles dominantes. "Muchas veces nos hemos identificado con los tíos, son los protagonistas del relato, las mujeres entorpecen".

¿Quién pone en duda la fuerza modeladora del audiovisual? "Leni (Helene Bertha Amalie) Riefenstahl realizó un soberbio espectáculo coral, que comenzaba con el descenso de Hitler desde los cielos, como una divinidad encarnada, y seguía con un entusiasta baño de multitudes. Como el Führer era de baja estatura, con mucha frecuencia la directora lo presentó en ángulos contrapicados. Y utilizó el contraluz para que su figura apareciera ornada a veces con una orla de sugerencia sobrenatural", (Los líderes políticos y el cine. Texto del historiador cinematográfico barcelonés Romà Gubern).

Actualmente la juventud, inmersa en otras realidades, totalmente extasiada por la imagen, se halla en adictivo enlace con la tecnología, viviendo otras opciones y rebelándose ante la coacción de la imagen categórica. A pesar de ello, mensajes estratégicos siguen encubiertos. ¡Es la gran baza! En el mercado de los videojuegos, la mujer era cosificada en función de gustar a los jugadores, y como usuarias apenas contabilizaban; actualmente el perfil meta de tan milmillonaria industria ha aceptado el hecho de que el éxito de su facturación también está ligado al gran número de jugadoras. Imagen y música en soportes audiovisuales conquistan el ávido mercado planetario. Último grito, tema del cuarteto musical valenciano Tercer sol, en la visión del joven director Ignacio Bort, se proyectó en primicia en la trastienda de Madame Mim, ejemplificando lo que se cuece en el entorno audiovisual comercial. "Este plano me flipa mogollón". Pilar Aguilar recalca "Lo importante que es utilizar un plano u otro, la luz, los ruidos" para calar emotivamente.

Nuevas corrientes estéticas, técnicas, de guion en pos de ¡seguir avanzando! ¿A qué caer en el síndrome de Lucifer tan aprovechado por involucionistas?

"Es muy frecuente que se diga una cosa y se vea otra", en tal punto: "Creemos la imagen, creemos lo que vemos aunque sean mensajes construidos". "La imagen es tan potente que me impide ver", es la cita de Kafka sacada a colación por Aguilar. ¿Por qué la imagen engancha tanto? Porque "La amígdala (cerebral) activa las áreas sensoriales de la visión, asegurándose de que los ojos enfocan lo que es más importante para la urgencia presente" refiere el psicólogo y periodista científico Daniel Goleman en Inteligencia emocional. Mientras que "El lenguaje tiene una capacidad de abstracción que la imagen no tiene"

"Ellas están ahí, de fondo".

"Esta mujer es interesante; y te muestran el culo y las tetas".

"Siempre han habido películas que han roto esquemas", en Los caballeros las prefieren rubias se muestra a "Amigas que se quieren (de verdad). Y la rubia tonta, de tonta no tiene nada".

"Enseñando el objeto te digo un montón de cosas, mensajes muy cerrados, potentes y elaborados", localizaciones, discursos, vestuario, automóviles, todo crea mensaje.

"¿Se incorporan las mujeres a los premios?" pregunta la docente Angela Escribano. "CIMA (Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales) ha conseguido que los jurados sean paritarios", aunque "Las mujeres en los festivales somos de tercera clase, no aparecemos en nada". "¡También podemos hacer presión como público!".

"Yo soy una mindundi, me proponen dirigir tres documentales en la Comunitat Valenciana, y me piden que ponga mi nombre, pero les digo que los dirijo yo" indica la directora de cine Paqui Méndez (Cortos por la Igualdad), a lo que añade: "Detrás de la cámara no somos el cincuenta por ciento". En los festivales ¿se cumple con una efectiva paridad? "Ahí está mi prima, mi novia". ¿Por qué no buscar medidas correctoras? ¿Qué hay de las subvenciones? "El cine español, ahogado por el sectarismo y la cultura de la subvención, está más desconectado que nunca del público" prologa Fernando Alonso Barahona en Mitos. Directores. Cien años de cine; en dicha obra se citan a mujeres como meras compañeras sentimentales de los directores o actrices predilectas de estos: la española Maria Mercader, la productora Anne Hurd, Kathryn Bigelow; las actrices Gena Rowlands, Yvette Mimieux, Giulietta Massina y Anna Karina; las montadoras Alma Reville y Marcia Lucas; Fanny Ardant actriz y Anjelica Huston actriz e hija de director de cine.

"Para la música: fulanito y fulanita. Él se queda el dinero y a ella le da mil euritos".

"¿Quién hace una película si no hay dinero?"

¿Por qué no hay mujeres en todos los puestos de la industria audiovisual? La web vice.com (22/03/2016) enuncia: "Como venció Suecia al sexismo en la industria del cine"

"La igualdad es una medida para evitar la violencia; hay que seguir haciendo presión". "¡Vamos a ponernos las pilas!".

¿Cómo se presenta a la protagonista de Pretty Woman? "¡Un cacho carne, un cacho carne, un cacho carne!"

En El cine mundial y sus citas más famosas, Juan Julio de Debajo de Pablos y Carmen Velasco Herguedas registran una reveladora frase de la actriz Bo Derek: "Prefiero cuidar a mis caballos antes que trabajar en el cine".