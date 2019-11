Imperfección o barbarie

La democracia es el único sistema político que sabe que es imperfecto. Esa es su principal diferencia respecto de todos los demás. Y la que le hace el menos malo, porque es la que más le acerca a cualquier concepción posible de la naturaleza humana. Por eso, cuando en los estertores de la campaña electoral más tonta que los siglos vieron, Ábalos proclamó: "¡Nosotros o la barbarie!", no me sorprendí demasiado. Yo siempre presto mucha atención a Ábalos, porque tiene una voz y una apostura soberana que me recuerdan a El Padrino. Y a mí eso me impone, la gente que quiere caer mal me impone. No puedo evitarlo: no es nada personal, solo negocios. Así que, dejando aparte la pregunta sobre quién es "nosotros" -tan esquivo en esta época de identidades movedizas-, me temí que la barbarie estaba asegurada. Y un poco así ha sido. La verdad es que no podía ser de otra manera. En psicología debe haber un nombre para definir la fuerza interior que te empuja al desastre, sabiendo que es un desastre, pero no puedes pararla. En política se llama desastre. Por eso Tezanos es psicólogo y no sociólogo. A ese regocijo en la barbarie se acercó el PSOE de Pedro Sánchez. Pero de ese bárbaro desastre ya hablaré otra semana, que me apetece,

¿Conoceremos alguna vez las circunstancias enteras de esta tragicomedia en dos actos, o más? A medio camino entre la hybris griega, la ambición que enloquece, y el género chico zarzuelero -hay mucho madrileño por medio-, la desazón causada no tiene precio. Menos para Rivera. Y, supongo, para los barones y baronesas socialistas, más estupefactos que yo qué sé, preguntándose aún por las alforjas y el viaje. Y es que, algunos, a fuerza de ser listos, han alcanzado las resbaladizas laderas del Olimpo en el que moran, por ejemplo, Hernández Mancha o Suárez Illana. Esto es, exactamente, una muestra de la bendita imperfección democrática.

Maquiavelo hubiera recordado el peso de la Fortuna. Pero aquí no estamos para clásicos cuando la política es cosa de tuits. Me permito recordar que esa importancia de la Fortuna ahora puede ser traducida por "factor humano": la codicia, la soberbia, la envidia, la voracidad por devorar con palabras al vecino. Pecados de egocentrismo y narcisismo. Pero Maquiavelo previene: equilíbrese la Fortuna con Virtud, y sabe Dios que no se refiere a moralina estrecha, sino a los conocimientos y reflexiones que proporcionan el estudio, la experiencia y la inteligencia. Si esta fuera una lección que algunos sacaran de todo esto bien nos iría. Porque hay que pasar página. Lo que no sé es si al hacerlo no nos hemos hecho un cortecito con el borde del papel, de esos nimios, pero tan molestos. Es lo que tiene la barbarie: deja gotas de sangre.

Pero bien está lo que bien acaba. A mí lo que más me gusta del pacto -al que habría que buscarle un nombre- es que no despierta entusiasmo. Y sí bastante ironía y cinismo carpetovetónico en la prensa de derechas y rabia incontinente en los partidos de la España cañí, el Ibex cañí y la patronal cañí. Probablemente este será un Gobierno que no tendrá quien le escriba. Ábalos y Tezanos, si acaso. Pero la verdad es que muchos estamos contentos pero no como para salir a la calle a berrear. Ya veremos. Pero lo que debemos saber la gente así como de izquierdas, es que o nosotros o la barbarie. Lo que pasa es que ahora nosotros somos más. O sea: que si este pacto lo han de gestionar solos unos entrañables camaradas que se miran de reojo, azuzados por el recuerdo de toneladas de hemeroteca, estamos listos.

El preacuerdo que he leído queda bien. Gestionar la ambigüedad es parte de las virtudes políticas. Y la magnitud de los problemas aconseja que no se pillen en demasía los dedos. Va a ser por eso que no se habla de financiación autonómica, por ejemplo. Pero supongo que en las dilatadas conversaciones que precedieron al pacto afloraría un metaconvenio: conjurarse para hacer crecer una cultura común que, más que apoyar al Gobierno como si fuera a haber Elecciones inminentes, proponga una nueva etapa de la democracia española, definiendo renovados objetivos y herramientas de reconocimiento e identificación. O en la agenda entran con normalidad términos como reforma, diálogo, federalismo, imaginación, innovación, Derechos colectivos€ o no habrá soporte social que resista el embate combinado de chihuahuas, mastines y dóberman, y Torra y sus comités de boixos nois. Si los politólogos desbocados y los socialistas de orden se ponen a hacer cálculos matemáticos y a navegar con la fruición de Ulises por la magia de las redes, seguiremos esperando a los bárbaros. Si la nueva mayoría plural se sabe y respeta plural y hace política con rigor y transparencia, evitando el fracking de las ocurrencias, es posible que nosotros venzamos.

Muchos son los llamados y pocos los elegidos. Así que, al menos hasta la Investidura, tendremos terremotos de intensidad variable dentro de los partidos, fuera, en las páginas de escándalos y en las autopistas. Ahora se trata de aguantar. Con el Pacto parece que la prudencia se hizo carne y habitó entre nosotros. No es que sea una epifanía. Pero da para celebrar el Día de la Constitución y la Navidad con algo más que lo puesto. Nadie ofrece nada mejor. Ni en rebajas. A nosotros ya nos vale.

* Profesor de Derecho Constitucional de la UA