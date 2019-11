Usuarios o usados: el ocio, de libertad a servidumbre

Los viejos soñadores del siglo pasado auguraban un futuro en el que el tiempo libre superaría con amplitud al tiempo de trabajo. De momento, no parece que ese sea el resultado, pero más allá de la evolución y composición del mercado laboral, lo que despierta igual atención es el nuevo empleo del tiempo de ocio. Aquellos soñadores esperaban que fueran horas de goce y de formación, de una interacción más amplia con familiares, amigos y ciudadanos de la cultura. Un tiempo para leer, aprender y disfrutar, para decidir libremente, en aquellas horas, la vida personal y social.

Lo que ahora observamos es una realidad distinta. El tiempo libre deviene inexistente cuando el móvil se transforma en un vínculo permanente de relación con el lugar de trabajo. Aunque se hable de «leyes de desconexión», ¿quién se arriesga a mantener el teléfono vibrando cuando llama el jefe? Unas veces por sentido de la responsabilidad, otras por temor a las consecuencias, la llamada es atendida y la orden recibida se ejecuta, aun cuando represente la prolongación de la jornada de trabajo en la sala de estar de los hogares.

De la nueva realidad forma asimismo parte la inabarcable oferta de entretenimiento que surge ante nuestros ojos. Los juegos de consola, las plataformas de series, películas y música. En todas ellas aparecen deslumbrantes novedades que saturan nuestra capacidad de decisión. ¿Qué elegir y a qué renunciar? Se alza la ansiedad y se extiende una sensación de agobio reveladora de que no tenemos tiempo de llegar a todo lo aparentemente atractivo.

La pugna con la libre elección del ocio se intensifica cuando nos insertamos en las redes sociales. Sentados en el sofá apuramos cualquier plato precocinado, porque también el tiempo para preparar la cena se ha convertido en un obstáculo, al tiempo que el móvil nos avisa de la llegada de mensajes de Facebook, tweets, instagrams, whatsapps y las restantes especies de redes sociales.

Puede existir cierta resistencia inicial a visualizarlos, pero también un golpe de ansiedad que impulsa a consultarlos y responderlos, iniciando una cadena de diálogos que, aun insustanciales, nos atrapan y alejan de aquel libro que estábamos leyendo, de aquella serie que, tras dudas e incertezas, habíamos finalmente escogido.

De este modo, lo que se suponía que era un tiempo liberador y gratificante, de elevación cultural, de despliegue de aficiones, de conversación y encuentro con los demás, se convierte en un tiempo amorfo, modelado por el dominio mercantil del ocio o la presión del trabajo.

No es que ya no tengamos tiempo; es que nos lo han configurado desde fuera. El reloj de nuestro ocio ya no fluye de igual forma hacia los cines, teatros, conciertos y librerías. Ya apenas acoge conferencias, charlas y otros intentos de divulgación y contraste de ideas diferentes sobre nuestras instituciones y modo de organizar nuestras preferencias. El tiempo de ocio deja de ser ese encaje de libertad y ciudadanía entre el horario de trabajo y el momento de acostarnos que nos llevaba a socializar, a descubrir la inspiración de las ideas ajenas, la creatividad de una obra de arte, la calidad y mensaje de una película, la distinción entre lo banal y lo valioso, el atardecer de un día otoñal.

Ahora, junto a la presión laboral, los señores del mundo virtual asfixian nuestra capacidad de libre elección. Nuestra elección de filmes, series, música y libros se procesa por las plataformas para asegurarse de que, ante nuestros ojos, aparezca una preselección de novedades que nos atraiga y fidelice. Datos que, sumados a los de las redes sociales, nos convierten en objeto de compraventa en los mercados del big data a costa de nuestra intimidad.

De este modo, el tiempo de ocio, cuando existe, se convierte en una mercancía que castra la riqueza de las experiencias y los descubrimientos personales, incluida la interacción con lo distinto. Una mercancía que, de usuarios, nos convierte en usados. Vendemos el tiempo más genuinamente propio y parte de nuestra forma de ser y pensar a la algoritmocracia y sus mercaderes.