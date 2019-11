Una mentira bien contada: la posverdad

A principios de los años noventa, bajo el Gobierno en España del Partido Socialista Obrero Español, con Felipe González Márquez al frente, comenzaron a ponerse en marcha las cadenas privadas de televisión, ampliando y cambiando radicalmente el panorama de los medios de comunicación en nuestro país. Y digo esto porque viendo el otro día un artículo en una de las redes sociales más visitada, me vino a la memoria un suceso que fue un escandaloso pero «gracioso» acontecimiento. Me refiero al lanzamiento del famoso pero inexistente Cacao Maravillao. Los que tienen algunas canas seguro que se acuerdan.

La cadena Tele 5 emitía un programa con el nombre de «VIP-noche», con actuaciones de un grupo de cuatro bailarinas brasileñas todas ellas mulatas, que además de bailar entonaban a ritmo de samba la canción del supuesto patrocinador del espacio: el Cacao Maravillao. El entonces presentador Emilio Aragón no dejaba de referirse al producto, hasta el hartazgo. De tanto verlo en la tele y oír el Cacao Maravillao, al final lo que querías era comprarlo. El problema es que fue una invención porque no existía ese producto En aquella época no nos dimos cuenta de que éramos manipulados. El germen de lo que vendría después ya estaba en marcha.

¿Acaso nos han enseñado a dudar? «Debería existir una asignatura en las escuelas que nos enseñen el sano ejercicio de la duda, tenemos que aprender a dudar», afirma José Carlos Ruiz en su libro El Arte de Pensar. ¿Acaso no somos seres humanos? Tal vez en el terreno de la duda se encuentre la gran diferencia con los robots del futuro, que por cierto ya nos los están vendiendo sin darnos cuenta, o sí. Somos seres paradójicos, decía Gilles Lipovetsky, y a veces contradictorios. Como explica J.C. Ruiz, «queremos ser de una determinada manera, idolatramos a las personas que llegan a alcanzar un modelo de vida determinado... pero no hacemos el más mínimo esfuerzo para imitarlos, para intentar parecernos a esos modelos», porque somos humanos y no máquinas.

Hay que enseñar a pensar, reclamaba incesantemente José Luis Sampedro, uno de nuestros ilustres pensadores y escritor, quien anteponía por encima de todo la libertad: «Hay que vivir, para vivir hay que ser libre, para ser libre hay que tener el pensamiento libre y para tener el pensamiento libre hay que educarse». Con esa fórmula sobre el libre pensamiento y el valor de la educación podemos aplicar el principio de la duda. En 2016, se puso de moda «la posverdad», decir una mentira bien contada, como el caso del Cacao Maravillao.

¿Qué clase de sociedad deja desamparada la duda entre sus ciudadanos?, se pregunta J.C. Ruiz para responder que «aquella sociedad que quiere que las creencias y los interesas de los poderosos se conviertan en verdades». Para este especialista en el Pensamiento Crítico, «acudir al efecto emocional del ser humano es más rentable y más sencillo que dotarle de pensamiento crítico». Al final lo que pretenden es controlar una de las armas más potente del siglo XXI, la opinión pública. Sin embargo, es más difícil de manipular el que piensa, reflexiona y duda.

Noam Chomsky, en sus 10 Estrategias de manipulación a través de los medios menciona la estrategia del lado humano: «Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión». De esa manera se abre una puerta de acceso al inconsciente «para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones o inducir a comportamientos», explica Chomsky. Para llevar a cabo esta manipulación hoy se utilizan las redes sociales que casi de forma inadvertida, se han transformado en «lacayos de esa posverdad» (Ruiz 2018). Las noticias con titulares con mucha carga emotiva, acompañada de imágenes, poco texto y mucha emotividad son las que se comparten miles de veces.

Por tanto, para hacer frente a esta manipulación, la duda es primordial. La duda debe ser bien recibida, debe ganar terreno lo auténtico frente a lo virtual. Como dice la filósofa Victoria Camps en su Elogio de la duda hay que «tomarse un tiempo, pensadlo dos veces, dejar pasar unos días, antes de dar respuestas airadas». Hay que dudar y comprobar la autenticidad de las noticias y los tuits que leemos. De esta manera, se evitarían enfrentamientos innecesarios, como dice la filósofa. Seguro que no perderíamos amigos/as por el camino y seriamos más felices.