Llueve sobre mojado

El paso de la borrasca «Gloria» por la Comunitat Valenciana, además de inundar calles, engullir playas, derribar árboles y cubrir de nieve algunos municipios, ha dejado constancia de que el sistema educativo hace aguas por todas partes. Nunca llueve a gusto de todos y los estudiantes, no iban a ser menos. La capacidad de pensar para llegar a la posición más razonable y justificada sobre un tema ya no existe entre el grueso que conforma la pubertad. En la sociedad del «todo vale», la moda pasa por ser vulgar, chabacano e indolente. Es a lo que llaman «remolón», una condición indispensable para formar parte de un grupo selecto de la generación Z o posmilénica. Basta con darse una vuelta por la cuenta de Twitter del Ajuntament de València para comprenderlo. Durante el temporal, miles de alumnos y alumnas han centrado sus esfuerzos en suplicar y exigir la suspensión de las clases. «Os juro que, si mañana voy al colegio, las próximas fallas seréis vosotros. Os iré quemando uno a uno», «¿Alguien se viene a reventar el Ayuntamiento?», «Menos mal que mi madre es más inteligente que vosotros y me deja quedarme en casa» o «El día de los inocentes ya ha sido, pero vosotros seguid. ¡¡¡Cancelad las clases!!!».

Está pasando. Cuando el color de las emergencias meteorológicas tiende al rojo, la alarma se vuelve viral. Tanto que los perfiles de algunos consistorios han triplicado su tasa de interacción y han visto cómo sus muros se han llenado de imposiciones, algunas de ellas acompañadas de intimidaciones. No son las únicas víctimas de este vendaval. Este ejército de ignorantes también se ha cebado con los alcaldes. Hay quienes se han atrevido a enviar mensajes privados con amenazas porque al día siguiente tenían examen y todavía no habían abierto el libro. Lo que viene siendo un grave problema, valga la ironía. Por no hablar de las fake news, los grupos de WhatsApp y la habilidad para manipular una imagen, jugando a ser meteorólogos. Todo sin ser conscientes del peligro que puede causar la desinformación, alterando el criterio para distinguir lo que es cierto y lo que es falso.

Hay quienes lo han conseguido, provocando que los mandatarios abdicaran ante sus peticiones. Otras localidades, y aplicando el sentido común, no han tenido más remedio que bajar la persiana de sus centros. Asimismo, hay quienes han optado por hacer un uso responsable de las redes sociales y mantener informada a la ciudadanía bajo una premisa: no alertar para comunicar que no hay alerta. Siempre quedan los rezagados, aquellos que en València todavía siguen suspirando por tener puente hasta el jueves.

¿Han dejado ustedes de ir a clase por inclemencias del tiempo? Puede que ahora, la ventaja esté en la tecnología, que permite prever temporales de tal magnitud. Antaño, pillaba a muchos por sorpresa. Lo llamaban «gota fría». Ahora son Gloria, Cecilia o Elsa. En definitiva, malas costumbres y evidencias que demuestran que en muchas escuelas ya no se despierta en los jóvenes la curiosidad ni el interés en el aprendizaje. Nuestro sistema hace tiempo que dejó de favorecer el esfuerzo. Los gobiernos han caído en el error de transmitir conocimientos interesados y han relegado a un segundo plano la transmisión de valores y el sentido crítico. Se ha obviado lo más importante. Lo que en sí mismo representa la palabra. Lo que en sí mismo es la educación. Con un poco de suerte, este viernes convocan una huelga. «De xicotet jo sempre anava a classe, ploguera, nevara o fera ventolera», reza Luis Gadea en Twitter. Habrá que creerle. ¿O es una fake new?