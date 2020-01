Les lliçons de Glòria

Sempre intente extraure algun aprenentatge de cadascun dels episodis d'aquesta magnífica aventura que és ser alcaldessa del meu poble, Paiporta. I volia compartir amb vosaltres les lliçons que ens ha deixat el pas de la borrasca Glòria, i les tempestes associades que hem patit a diferents parts del nostre País en general, i a l'Horta Sud en particular.

D'una banda, m'agradaria subratllar el fet que, a vegades, s'han de prendre decisions que no sempre són fàcils, i parle de suspendre o no l'activitat docent. Estos últims dies he estat en contacte continu amb el cap de la policia, seguint els informes del Servei d'Emergències 112 i de l'Aemet, revisant i atenent les novetats i els xicotets incidents que ha deixat la tempesta, i amb línia directe amb els centres educatius, prestant atenció a cada situació particular.

Altra dada positiva és que he estat en contacte diari amb la resta d'alcaldesses i alcaldes de l'Horta Sud, de diferents colors polítics, i totes i tots hem estat coordinats per prendre decisions conjuntes. Clar que en cada poble tenim situacions particulars, com passos subterranis, escoles als afores o barrancs, que hem valorat personalment. Però diria que la coordinació ha sigut bona i enriquidora. Altre aprenentatge!

La pressió d'estos dies sobre les alcaldesses i els alcaldes per suspendre les classes ha sigut molta. Missatges de tot tipus demanant que no hi hagueren classes, demandes de famílies treballadores per no deixar als seus fills i filles sense alternativa. Però en tot moment he tingut com a prioritat la seguretat dels xiquets, xiquetes i joves. Les decisions cal prendre-les des de la valoració tècnica i amb les dades reals que disposem, més enllà de deixar-se llevar per la pressió i els nervis.

És cert, que quan plou, i sobretot quan plou molt i fa vent, els desplaçaments es compliquen i no abelleix massa eixir de casa. Per això cada família té la potestat personal de decidir si porten a escola a les seues criatures. Tot i això, ho torne a dir, si haguera vist compromesa la seguretat, haguera pres la decisió per a preservar-la al màxim.

Més enllà d'aquests assumptes, deixe per al final l'aprenentatge més important baix el meu punt de vista: Glòria ens ha ensenyat algunes de les conseqüències del canvi climàtic. Episodis de fortes pluges, de destrucció del litoral, de pujada del nivell de la mar, d'inundacions i fortíssimes nevades, però també d'onades de calor a l'estiu o de sequera, són el panorama al qual s'enfrontem si no comencem a actuar ja i amb contundència amb mesures valentes que frenen la degradació del nostre planeta. La natura és sàvia i fins i tot diria que ens ha oferit un tast del que podria passar cada vegada més a sovint.

No desaprofitem la lliçó de Glòria i posem-nos ja a treballar per un planeta habitable i segur per a les generacions futures.