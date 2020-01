No queremos inclusión, queremos educación

Hoy 24 de enero es el día Internacional de la educación. Supone un reconocimiento directo al papel tan fundamental que ésta desempeña para transformar el mundo y que debería servir para trasladarlo a cada día del año por su trascendencia y repercusión. La educación es el mejor recurso renovable de las sociedades.

Queda fuera de discusión que sin una educación inclusiva de calidad, será imposible erradicar situaciones de pobreza y exclusión, ni podremos adaptarnos a la transformación que la propia sociedad nos exige.

Este reconocimiento, ratifica lo que todos y todas sabemos, el gran poder que la educación tiene para que las sociedades avancen cohesionadas sobre objetivos de solidaridad y conciencia colectiva.

Hoy, desde Asindown, consideramos es una gran ocasión para reivindicar este derecho humano fundamental. Garantizar la inclusión supone una responsabilidad pública incuestionable es por eso que consideramos que no sólo es inclusión, la base es la educación.

Actualmente desde el área de educación de Asindown se trabaja de forma directa con 90 alumnos y alumnas. En la mayoría de atenciones que tenemos nos vemos obligadas a enfatizar más la inclusión dado que partimos de escenarios de exclusión y barreras que derribar. Pero ese no es nuestro objetivo., ¿existe acaso educación si no es inclusiva?.

Queremos una educación que ofrezca posibilidades de que cada persona, con Síndrome de Down y/o discapacidad intelectual, tenga el proyecto de vida que ellos elijan.

Queremos una educación que ofrezca oportunidades de desarrollo social y que nadie se quede atrás.

Queremos una educación que tenga como eje central a la persona con sus potencialidades y ofrezca oportunidades de desarrollo y plenitud a todo y todas.

Y no, no queremos sólo Inclusión. Desde Asindown realmente lo que reivindicamos es Educación de Calidad para todos y todas que ofrezca oportunidades de futuro y que no contemple una sociedad de gestos sino un proyecto común de presente y de futuro,

Hoy, en el Día Internacional de la Educación, reafirmamos que desde Asindown seguiremos trabajando para reforzar la acción colectiva que desde la Organización de las Naciones Unidas se identifica en su cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible «Educación de Calidad». Todos tenemos mucho en juego en la educación, actuemos juntos para hacer realidad su promesa.