Feliz Año Nuevo Chino de la Rata

A una semana vista de cerrar el mes de enero, y cuando aún tenemos reciente nuestras celebraciones navideñas, recibimos al Año Nuevo chino 4718 del calendario tradicional. El antiguo Imperio del Centro, que escribe su historia por milenios, hizo del control del tiempo una de sus estrategias de progreso. La vetusta China, ensimismada por su singularidad lingüística y por su inmensidad cultural, posee un calendario tradicional muy avanzado numéricamente al del occidental. Fundamentado en los naturales ciclos de la luna y el sol, está regido también por los animales de su zodíaco, que le dan su signo a cada año. En este, que celebramos hoy mismo, comienza el ciclo de los doce con la rata.

En la nueva etapa de la serie completa, en la que el inteligente roedor es el primero, le siguen: buey, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro y cerdo. Según una leyenda, Buda mandó llamar ante su presencia a todos los animales de la Tierra, pero solo doce llegaron ante él. La primera fue la rata ya que, al ir posada sobre el lomo de un buey, nada más ver a Buda dio un salto y corrió hacia él. Como es lógico, el buey fue el segundo, siendo el cerdo el último de la docena que cierra el ciclo. Según otra narración tradicional, el gato quedó fuera de la carrera porque fue engañado por la rata y, de ese suceso, proviene su ancestral enemistad.

Sea como fuere de donde arranque la tradición, lo bien cierto es que la rata no goza de muy buena prensa en Occidente. Pero en China, junto con el tigre, lleva en su nombre la calificación de l?o, que significa "viejo" y, por tanto, en dicha cultura tiene la consideración de "respetable". Y ha conseguido esta valoración gracias a las cualidades inherentes a su signo. Los años de este roedor se caracterizan por la abundancia, la oportunidad y la buena perspectiva.

Además, la rata es un animal yang y viene marcado, este año y el siguiente, por el elemento natural del metal.

El inicio de la llamada Fiesta de la Primavera, que es la denominación correcta de esta festividad en China, puede ser un buen motivo para acercarnos más a la cultura y la lengua china. Considerada esta última como una compleja barrera, que impedía alcanzar una solvente destreza, gracias a la labor de la extensa red de los Institutos Confucio en el mundo, las dificultades para aprenderla han quedado atrás. Por lo que respecta al Instituto Confucio de la Universitat de València, el segundo más antiguo de España, nuestros doce años de actividades y eventos, así como de los cursos de lengua, cultura y negocios, han hecho de la lengua del maestro Confucio una realidad al alcance de miles de estudiantes.

Aunque diversas, las celebraciones tienen en común los deseos y las aspiraciones de sus pueblos. Unos rituales que sirven para acercar a las diferentes culturas, que componen una sintonía común, y que ayudan a alcanzar el ideal de ampliar la visión del mundo y de estrechar los lazos de amistad entre China y València. Solo el mutuo conocimiento aleja a los pueblos de los fantasmas de la ignorancia y la incomprensión. Se trata de situar, por encima de cualquier otra cosa, a la tolerancia y al respeto entre culturas como irrenunciables divisas de nuestro cotidiano quehacer.

Con estos deseos, pues, no me queda más que invitarles a participar, durante este último sábado del mes de enero, en una jornada en la que China se muestra en València. Durante todo el día, en la plaza del Ayuntamiento, se instalarán numerosas carpas y un escenario donde diferentes grupos representarán danzas y actuaciones musicales que nos acercarán la variada idiosincrasia de ese inmenso país. Y, ya por la tarde, culminaremos el día con la IX edición de la Gran Cabalgata del Año Nuevo Chino, con inicio en la calle Pelayo y final en la citada plaza. Será un placer contar con su presencia y les aseguro que no se arrepentirán.