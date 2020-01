El año de la rata

N o sé este Gobierno cómo llegará a ser, pero sí sabemos ya que la oposición está siendo miserable. Son los que más hinchan el pecho exhibiendo el orgullo gratuito de ser españoles o valencianos quienes más nos avergüenzan. Ahora recuerdo, por ejemplo, el domingo de las Magues de Gener, a una señora con familia, chaquetón de pelos y agitación espasmódica de bandera española, fuera de sí, chillando: «maricones, maricones, maricones», frente al ayuntamiento. En fin: no sé si sería una señora de la ultraderecha ineducada, pero bien podría ser una adivina que estuviera señalándonos uno por uno. ¡O vete tu a saber!

Basta, por ejemplo, que la ministra de educación formule en voz alta un principio de sentido común (el sentir de la mayoría, la idea hegemónica), como que los hijos no son propiedad de los padres, para que un conjunto de tontos pidan turno para vociferar su sandez: que ni son del Estado ni de la Revolución, dicen. Efectivamente, queridos, los hijos no son propiedad de nadie, que es justamente lo que dijo la ministra. ¡Qué vergüenza, Teófilo!

Y qué me dicen del arzobispo Cañizares, que trabaja más por la derecha política en España que los miembros de la iglesia Evangélica en Brasil por Bolsonaro. Dice que «es a los padres a quienes corresponde educar, no a la escuela, si no es así, no hemos salido de los gulags soviéticos». Entiendo muy bien las metáforas, pero no sabe uno cómo salir de un gulag soviético en el que nunca entró nadie entre nosotros, ni a qué santo viene semejante acto fallido de visceralidad anticomunista. Ni, ya que estamos, tampoco sabe uno, entonces, qué hace la Iglesia católica en las escuelas, porque si no educa tampoco es que enseñe álgebra.

Estamos de acuerdo en que los padres deben educar a sus hijos, incluso a muchos habría que recordarles la obligación que tienen de hacerlo y no dejárselo todo a La isla de las tentaciones, que ese sí es un gulag, monseñor. Pero los hijos, además de hijos de, son «mis» vecinos y «mis» conciudadanos y es a la escuela a quien corresponde educarlos para la ciudadanía, en los principios del sentido común o sentir de la mayoría orientado al bien común. De todas formas, y en fin de cuentas, las niñas, por así decirlo, se educan solas, porque no son de plastilina ni tontas: cogen de aquí y de allí, escuchan a éste o aquél y sacan sus conclusiones, o sea, su pensamiento propio.

Y qué me dicen de Toni Cantó, que necesita «estudiarse» el veto parental, porque aquí se adoctrina que te cagas y su partido es el que más ha hecho contra el adoctrinamiento. ¿Eh, qué me dicen? No, no me lo digan. Mejor no me digan nada.