Hay que recordarlo

27 de enero, Día Oficial de la Memoria del Holocausto y la Prevención de los Crímenes Contra la Humanidad (Decreto 65/2008, del Consell), es la fecha en que se conmemora la liberación del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, en 1945, donde murieron cerca de un millón cien mil personas.

Entre las víctimas, quienes lo fueron por haber nacido y ser determinadas como judías por las Leyes de Nuremberg «para la defensa de la raza»; leyes dirigidas contra 17 millones de personas que, en 1939, vivían en las áreas de influencia nazi; de ellas, 6.000 en España que fueron censadas como parte de la Solución Final en la que murieron cerca de seis millones de judíos, también víctimas del desamparo, de la indiferencia y del silencio. «Esto es el infierno. Hoy, en nuestro tiempo, el infierno debe ser así, una sala grande y vacía y nosotros cansados teniendo que estar de pie, y hay un grifo que gotea y el agua no se puede beber [...] ¿Cómo vamos a pensar? No se puede pensar ya, es como estar ya muertos», escribió Primo Levi.

No ocurrió sólo a los judíos, pero fueron los judíos los que estuvieron en el lugar más profundo del infierno relatado por Levi, como lo resume Elie Wiesel: «No todas las víctimas eran judías, pero todo judío era víctima. [...] Los que estuvimos allá, nunca vamos a poder salir de allí; los que no estuvieron, nunca van a poder entrar».

Wiesel también narró su llegada a Auschwitz: «'Hombres a la izquierda. Mujeres a la derecha'. Ocho palabras pronunciadas con indiferencia, sin emoción. Ocho simples palabras. Por unas décimas de segundo eché un vistazo fugaz a mi madre y a mi hermana viéndolas moverse hacia la derecha. Las vi desaparecer en la distancia. No sabía que en ese lugar, en ese momento, me estaba despidiendo de mi madre y de mi hermana para siempre. [...] Un prisionero se nos acercó... 'van al crematorio'. [...] No lo podía creer, ¿Cómo era posible que quemen a personas, niños, y el mundo quede en silencio?» Elie tenía quince años; su padre Shlomo, su madre Sarah y su hermana Judith perecieron en Auschwitz.

Llegaron en un tren. Thomas Mann prologa una selección de cartas encontradas; en una de ellas, firmada por Sarah: «Nos encontramos en un vagón para ganado. [...] Para un viaje de tres días tenemos apenas un poco de pan y el agua con cuentagotas. Nuestras necesidades las hacemos en el suelo, sin pudor, hombres y mujeres. Con nosotros hay una muerta. [...] Quizás era posible salvarla. Pero los vagones están sellados, no ha tenido ninguna ayuda. Y ahora debemos soportar el olor a muerte».

Muerte que, en los campos, sucedería antes o después; Jean Améry aseguró que no se pensaba en que se moría, cosa descontada, sino en cómo: «Se discutía acerca del tiempo necesario para que el veneno de la cámara de gas produjera su efecto. Se especulaba acerca de lo doloroso de la muerte por inyección de fenol. ¿Era preferible un golpe en la cabeza o la muerte por consunción en la enfermería?»

Los nazis también dirigieron el racismo hacia el pueblo gitano, adaptando las Leyes de Nuremberg para incluirles; persiguieron a hombres y mujeres, homosexuales, opositores al nazismo, testigos de JehovဠY asesinaron a quienes consideraron «inferiores» e «inválidos» mental o físicamente.

Miles de españoles republicanos, tras luchar en dos guerras, sufrieron hasta encontrar su final en un campo de concentración. Cada 5 de mayo (Acuerdo del Consejo de Ministros del 26 de abril de 2019), conmemoraremos el «Día de homenaje a los españoles deportados y fallecidos en campos de concentración y a todas las víctimas españolas del nazismo», en coincidencia con la conmemoración de la liberación, en 1945, del campo de Mauthausen.

Los nazis persiguieron a quienes consideraron subversivos, degenerados; los prisioneros de guerra recibieron tratamiento especialmente brutal durante las operaciones de los equipos móviles de matanza... Más de un millón y medio de niños y niñas fueron asesinados durante el Holocausto. Esta cantidad incluye a más de un millón doscientos mil judíos, a decenas de miles de gitanos y a miles de niños y niñas «clasificados» como «inválidos». Otros eran usados en experimentos médicos.

Algo que hasta entonces nadie habría creído sencillamente posible; el pensamiento que afloraba en la desesperación de los supervivientes: «haber vuelto a casa milagrosamente, contar con pasión y alivio los sufrimientos pasados dirigiéndose a un ser querido, y no ser creído y ni siquiera escuchado».

La unicidad extrema del Holocausto deriva de su carácter racional, planificado y sistemático; ocurrió porque personas, organizaciones y gobiernos tomaron decisiones que legalizaron la discriminación y favorecieron y fomentaron el odio. Las víctimas lo fueron en un proceso gradual contemplado en los sistemas educativo, legislativo y de propaganda nazis hasta crear una maquinaria, también ideológica, de exterminio: una nación se propuso asesinar a la totalidad de otra, sin hacer excepción alguna; no habría expulsión, conversión ni asimilación, ni piedad hacia los ancianos ni merced hacia los niños.

Hay que explicar, como hizo Zygmund Bauman, que el Holocausto se gestó y se puso en práctica en nuestra sociedad moderna y racional y «la autocuración de la memoria histórica que se está produciendo en la conciencia de la sociedad moderna no solo constituye una negligencia ofensiva para las víctimas del genocidio sino que es el símbolo de una ceguera peligrosa y potencialmente suicida».

Hay que explicar también que recordar el Holocausto es combatir, mientras que, olvidar y callar es actuar como querrían y quieren los nazis, como si nada hubiera pasado. Banalizar y nivelar el Holocausto también es negar una lección: qué relativamente fácil fue transformar un ejército de «hombres y mujeres comunes» en asesinos genocidas; la ideología antisemita permitía a los mismos burócratas con los mismos medios, conducir a escolares «arios» a los campamentos de verano y a los judíos a los campos de muerte. Banalizar el 27 de enero también es ofender a quienes desafiaron y lucharon; a quienes, frente a un mal autorizado por la ley, mantuvieron el sentido de la justicia.

Recordar el Holocausto y a todas sus víctimas, sin números, sin nacionalidades... es el primer paso.