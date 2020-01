Sense baixar la guàrdia

L'aposta que és la formació d'un govern plural, o si es vol de coalició, a l'estat, no és deu sols a la precarietat de la majoria sinó, entre altres raons, a allò que està canviat en les relacions entre les esquerres. Des de diverses sensibilitats i opcions, s' ha plantejat com orientació cercar les coincidències i objectius compartits , tot i tenint en compte, les diferències. Al nostre cas, l'experiència del Botànic ha marcat un punt de partença que obri perspectives en tan que experiència, i, per tant, exemple.

Que va a haver-hi dificultats? Òbviament si, hi ha cultures polítiques i practiques que difereixen a l'hora prendre decisions, doncs, això exigirà reflexió, evitant els errors. Tanmateix, caldrà consultar i acordar, cosa que sol allargar la fase prèvia a la decisió. Així, recentment, s' han vist contradiccions a l' hora de avançar els noms dels membres del nou govern: cada part ha actuat segons les seues practiques, i, aleshores, la anomenada «filtració» dels ministrables de Podemos ha estat qualificada negativament per tertulians i comentaristes, ignorant com eixa organització funciona a base de debats i resulta difícil evitar qualsevol filtració.

No deguem, però, oblidar on està l'enemic. El bloc de la reacció, que també és plural, ho té molt clar. No és sols una qüestió de formes o expressions dolentes, o de manca d'educació, sinó el d' una intolerància disposada a tot. No sols cal recordar altres temps, amb anys d'un dictadura de la que s'ha heretat una tradició autoritària, sinó veure el present, i, per tant, no baixar la guàrdia, en el sentit de preparar-se i buscar instruments per afrontar falsedats i l'agitació irracional.

Per altra banda, l'arribada a les institucions de persones que feien tasques més de base deixa buits a cobrir. Les entitats ciutadanes o cíviques, i els moviments socials , que tenen un paper necessari de crítica i reivindicació, deuen ajudar a la tasca de raonar sense renunciar al seu paper de demanar. La ciutadania en general, les persones que creguem en el canvi, o siga, d' anar cap més democràcia, justícia i llibertat, deguem evitar caure al parany de les emocions i els judicis poc fonamentats.

Segurament, caldrà anar al darrera de la pancarta, com hem fet tantes i tantes vegades, per tal de recolzar aquelles propostes i alternatives del govern que van en al línea dels canvis i de resolució democràtica dels problemes socials, territorials, o de qualsevol d' altre àmbit. No és un secret que el conflicte existent al voltant de l' encaix de Catalunya, va a ser un element d'agitació per part de la reacció, per això, la gent d'esquerra no deu errar i veure amb claredat on hi és l'enemic.