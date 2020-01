Els premis Goya del 2020 es van entregar el passat dissabte 25 de gener a la ciutat de Màlaga i, un cop més la bretxa de gènere va aparéixer amb les nominacions. Només un 14% de les persones nominades eren dones, excloent, això si, les categories específiques.

Tenim meravelloses dones directores, guionistes, músiques, etc. a tota la indústria que suposa fer art, en aquest cas pel·lícules. Però sembla que a l'Acadèmia de les arts i les ciències cinematogràfiques se li ennueguen les nominacions a totes les categories de forma paritària o equilibrada com estableix la Llei Orgànica 3/2007 d'Igualtat efectiva entre dones i homes que al seu article primer ja diu el següent:

"Les dones i els homes són iguals en dignitat humana, i iguals en drets i deures. Aquesta Llei té per objecte fer efectiu el dret d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes, en particular mitjançant l'eliminació de la discriminació de la dona, siga com fora la seua circumstància o condició, en qualssevol dels àmbits de la vida i, singularment, en les esferes política, civil, laboral, econòmica, social i cultural per a, en el desenvolupament dels articles 9.2 i 14 de la Constitució, aconseguir una societat més democràtica, més justa i més solidària".

I, pel que sembla, aquesta llei orgànica d'obligat compliment, encara no ha entrat a l'Acadèmia abans esmentada. Estem parlant de desenvolupar polítiques d'igualtat entre dones i homes a tots els àmbits i, el cinema és un àmbit cultural on es devia tenir en compte aquestes desigualtats per obrir camins i visibilitzar el paper de les dones professionals d'aquests àmbits.

No podem perdre de vista que les dones som la meitat de la població mundial i que, sense nosaltres, el món funcionaria molt pitjor o fins i tot no funcionaria. Si no es conten històries visuals de dones i contades per dones, s'està falsejant la realitat, perquè les dones som i vivim cada dia i en cada poble i, per tant, també generem històries ordinàries i, també, extraordinàries que mereixen ser contades.

No som sols generadores de vida, que també. Som portadores d'històries i de cultura que hem rebut de les nostres avantpassades i que volem i devem transmetre a qui vinga darrere per totes les vies possibles i el cinema n'és una d'elles.

No soc capaç d'entendre els motius pels quals queden ocultes totes les aportacions que les dones han fet a la indústria audiovisual, més enllà del patriarcat que tot ho contamina i que busca reinventar-se cada dia i en cada racó de la vida. Però tot i això, semblava que l'espai de les arts quedava una mica allunyat d'aquest patriarcat malaltís, però un cop més comprovem que no és així, que també està contaminat i que oculta la mirada i les veus de les dones.

Tenim dones molt potents en tots els espais de la vida i hem de donar-los veu i espais per al seu creixement. Ja n'hi ha prou d'ocultacions. Ja n'hi ha prou de mirades esbiaixades de la realitat. Cal tindre honestedat per a contar les coses i, sense les veus i les mirades de les dones la realitat estarà sempre incompleta.

Esperem i desitgem que el pròxim any la Llei d'Igualtat s'acomplisca i que hi haja nominacions paritàries a totes les categories.