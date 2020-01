Estoy tan cerca que no me ves

Estoy tan cerca que no me ves

Cada día nos cruzamos sin mirar con personas que viven la calle. Si realmente prestásemos atención, nos escandalizaría observar que vecinos y vecinas de nuestra ciudad, viviesen esta situación tan extrema de exclusión. Las personas, por miedo a apreciar pavor, prefieren no ver ni sentir una realidad cruel tan cercana: la vida de las personas sin hogar. Reducimos y relacionamos este fenómeno bajo el término vagabundo, y entendemos que la persona que lo ejerce, ha elegido ir de un lado a otro sin ninguna finalidad ni destino. Entonces me pregunto, ¿de verdad alguien elige vivir en la calle?

Para empezar a hablar sobre personas sin hogar, es conveniente conocer y definir una realidad tan desconocida como invisible. Para ello utilizaremos el término ETHOS (European Typology on Homelessness and Housing Exclusion) elaborado por FEANTSA (Federación Europea de Asociaciones Nacionales que trabajan con Personas Sin Hogar) que define que una persona sin hogar es aquella que "no puede acceder o conservar un alojamiento adecuado, adaptado a su situación personal, permanente y que proporcione un marco estable de convivencia, ya sea por razones económicas y otras barreras sociales, o bien porque presentan dificultades personales para llevar una vida autónoma".

El pasado mes de octubre, 14 entidades sociales y más de 500 personas voluntarias, realizaron un censo en la ciudad de Valencia. En una sola noche se identificaron a 939 personas en situación de sin hogar. Siguiendo el concepto ETHOS, esta cifra puede aumentar considerablemente si contabilizamos a las personas que viven en infraviviendas y/o en asentamientos. . ¿De cuántas personas podemos estar hablando en todo el país? ¿Miles que viven en la calle? ¿Millones que viven en una vivienda insegura o inadecuada? La Estrategia Nacional Integral para Personas Sin Hogar 2015-2020, aprobada por el consejo de ministros el 6 de noviembre del 2015, ratifica un aumento del tal fenómeno, principalmente por una mayor cronicidad de los casos, debido a las dificultades de acceso a la vivienda y al empleo. En el informe, también señalan un aumento del 65% de personas entre 18 y 29 años, de las mujeres y de personas mayores de 64 años.

La heterogeneidad de las personas afectadas por la exclusión residencial y la multidimensionalidad que lleva a una persona a vivir una situación de sin hogar suelen ser: dificultad de acceso al empleo; adicciones, abusos físicos y/o maltratos; ex reclusos; rupturas familiares; problemas de salud mental; jóvenes, niños y niñas migrantes solos y facturas superiores a ingresos. Todo ello nos invita como ciudadanos a educar nuestra mirada para dejar de ver vagabundos y ver, por fin, personas sin hogar. Como también nos invita a exigir el liderazgo de la administración pública y la garantía del desarrollo de políticas integrales consensuadas con las entidades sociales y las propias personas sin hogar para que no estén "dirigidas a la mera asistencia o a la supervivencia de las personas bajo mínimos de garantía vital, sino aspirar a que (€) restauren su proyecto de vida y se reincorporen a una sociedad que, sin duda, para incluirles, debe cambiar" (ENI-PSH 2015-2020).