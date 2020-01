Frivolitzar Auschwitz

És una de les múltiples fotografies del camp d'extermini d'Auschwitz que circula per les xarxes socials. Són dotze infants que, vestits amb els fatídics pijames de ratlles de presoners del camp, llancen una mirada desolada, d'incertesa i de por, de dolor, de no saber què fem ací i per què ens han portat, a través del filferro de la tanca, al fotògraf que capta l'esborronadora imatge. Una colpidora fotografia que val més que mil paraules perquè expressa la perplexitat d'unes víctimes de la violència més criminal de totes i una de les més vils i repugnants de la història de la humanitat: l'extermini sistemàtic de persones pel senzill fet de les seues creences religioses, sexuals, polítiques, ètniques o les seues discapacitats físiques o psíquiques.

Són dotze infants que, uns dies abans de ser conduïts a la cambra de gas per a ser assassinats pels nazis, vivien amb les seues famílies i no havien fet cap mal a ningú, si de cas volien jugar i riure com qualsevol infant i intentaven sobreviure a la guerra i a totes les circumstàncies i penalitats que arrossegaven a casa. Dilluns passat es va celebrar el 75 aniversari de l'alliberament del camp d'extermini d'Auschwitz. Un any més els pocs protagonistes que resten encara vius i les autoritats polítiques, malgrat les dissensions, els enfrontaments i la politització del simbolisme, intenten preservar la memòria de l'holocaust: en este camp moriren un milió tres-centes mil persones, els ancians i els xiquets, com els de la fotografia, anaven directament a les cambres de gas, no eren utilitzables com a mà d'obra.

La memòria de l'holocaust cal preservar-la perquè tot i que només han passat 75 anys sembla que la ignorància, la barbàrie i les actituds fanàtiques, més pròpies de gent desequilibrada que de persones íntegres, no han desaparegut de l'actualitat. Causa una gran indignació veure com en el món del futbol i d'altres àmbits encara s'utilitzen símbols nazis i els jugadors negres són objecte d'insults racistes. A Espanya i a la resta d'Europa i el món. Insults, com els rebuts recentment pel jugador de futbol Iñaki Williams, que han sigut condemnats pel mateix president del Govern, Pedro Sánchez, i el president de la Lliga Professional Javier Tebas.

Els dirigents sempre són políticament correctes, però, al capdavall, és la història de sempre i la violència xenòfoba i racista no desapareix del futbol. O com s'utilitza frívolament el nazisme en debats polítics o no polítics com una arma llancívola, fa molta vergonya la irresponsabilitat de la gent. A Carcaixent, l'ajuntament i els veïns han patit una campanya d'un individu, segons els indicis, que ha omplit els carrers de la ciutat amb 700 pintades nazis. I encara més, l'antisemitisme no ha deixat de ser notícia en països com França i Alemanya, entre altres, i el discurs de l'odi ha sigut propulsat de nou amb els populismes d'extrema dreta, com és el cas de Vox a Espanya.

Però hi ha un altre fenomen que cal posar en relleu i que ja ha sigut a bastament denunciat en la premsa i el cinema: els turistes que visiten els grans escenaris de les tragèdies humanes, l'anomenat turisme negre, com és el cas d'Auschwitz, i banalitzen la memòria de les víctimes fent-se selfies a les cambres de gas, a les dutxes o a les cel·les on mataren a milers i milers de persones, o parlen amb el mòbil tranquil·lament, com si res.

Turistes amb els telèfons i les càmeres fotogràfiques abillats amb roba informal que no mostren cap respecte pel tràgic destí de les persones que moriren assassinades. Que visiten un camp de concentració com si fora un parc temàtic, amb la mateixa frivolitat. Recomane un documental del realitzador Sergei Loznitsa (Bielorússia, 1964) amb el títol Austerlitz, com la novel·la de W.G. Sebald, per a comprendre de què va la cosa.

És el xoc entre la cultura malaltissament narcisista, la cultura postmoderna del turisme i les noves tecnologies, davant el respecte i la veritable empatia per la memòria d'aquelles persones, que no dubte per part de moltíssims honorables visitants. Si perdem la memòria històrica o la frivolitzem i no som conscients d'aquell execrable extermini, qui sap si en les pròximes generacions els nostres fills o nets o rebesnets, qui sap, no patiran en carn pròpia el destí dels infants de la fotografia del camp de concentració de Cracòvia: atenció amb frivolitzar Auschwitz.