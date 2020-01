El superviviente

Al que denomino como superviviente no es otro, no podía serlo, que al actual Presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Es como esos boxeadores tenaces que cuando caen a la lona, se levantan y siguen el combate, hasta ganarlo. Sánchez ha pasado en su breve pero intensa trayectoria política momentos muy difíciles. Pero da la impresión que es un firme adepto al aforismo del político italiano Andreotti que afirmó: «el poder desgata€ sobre todo al que no lo tiene».

Convertido en un sencillo militante de base en octubre de 2016,en mayo de 2017 gana las primarias a Susana Díaz, que con el apoyo de casi todos los «barones» socialistas –así se suele llamar a los presidentes autonómicos– era la clara favorita. Con motivo de la sentencia en mayo de 2018 del interminable caso «Gurtel», en la que en sus considerandos afirmaba que Rajoy no había sido «veraz» en su testimonio como testigo, Sánchez presenta al día siguiente de la sentencia una moción de censura contra el Gabinete Rajoy. A toro pasado parece que fuera inevitable su éxito, pero en aquel momento nada lo aseguraba. De hecho, por ejemplo, el PNV o el PdeCat sólo después intensos debates internos acabaron votando la moción a favor, siendo su voto determinante para su triunfo. Hacía una semana sólo que los nacionalistas vascos habían aprobado los Presupuestos del censurado.

Los hechos ocurridos desde el acceso de Sánchez a la Presidencia del Gobierno hasta su investidura a principios de este año son de sobra conocidos y no insistiré en lo ya sabido. Al fin es Presidente de Gobierno investido. Aunque posiblemente ni con los socios de coalición que hubiera deseado, ni con algún apoyo externo –ERC–, aún menos anhelado, que puede convertirse en una hiriente piedra en el zapato para el camino que empieza. Las imágenes televisivas posteriores a la ajustada votación de su investidura son muy elocuentes. Iglesias, bien por íntimas convicciones, bien por su desmesurado ego, llorando a lágrima tendida. El auténtico ganador, laminado en frío, reflejaba en su rostro algo así como: «misión cumplida». Iglesias, que anhelaba llegar a Vice-Presidente del Gobierno, alcanzaba su objetivo.

Que sea para bien. Pero el «podemita» debería recordar aquella máxima de la Grecia clásica que decía: «Cuando los dioses quieren perder a los hombre, satisfacen sus deseos». En un Gobierno en el que el Presidente se ha reservado el control de todos los ministerios clave de la política económica, difícilmente Iglesias podrá asaltar los cielos. Aunque quizás para él, el cielo era una Vicepresidencia gubernamental. Y esta traición al espíritu del 15-M puede decepcionar a sus ya menguados votantes, que en unas futuras elecciones pueden optar por la abstención, los menos realistas, o votar al PSOE que con todos sus errores no deja de ser el partido de la izquierda hegemónico en nuestros 43 años de democracia. Este pragmatismo, es consustancial a gobernar en una sociedad capitalista, de la alternativa comunista mejor ni hablar, y además en el marco de la UE y del euro es imprescindible si no se quiere acabar en la quiebra de las cuentas públicas. Ése que nunca encuentra el momento de callarse - Zapatero– dejó a España al borde del rescate por las instituciones financieras internacionales.

Las primeras semanas del Gobierno Sánchez han sido potentes: actualización de las pensiones, aumento del salario de los empleados públicos en un 2%, y el pacto de la CEOE con los sindicatos de un salario mínimo de 950 euros. Los sectores menos derechizados del empresariado español saben que con los gobiernos socialistas nunca les han ido mal las cosas, y aunque éste tenga la novedad de la coalición con Podemos, la supuesta izquierda radical no aspira a más a que un papel decoroso ante su electorado, Y Sánchez en la conformación de su Gabinete ya ha dejado claro quién manda.

Como ya he reiterado anteriormente, no creo que nuestro Presidente vaya a tener muchas tensiones con un domesticado Podemos. Pero el necesario apoyo de ERC para aprobar los Presupuestos del ejercicio 2020 sí que le puede causar muchas dificultades. Por algunas razones. Las concesiones al independentismo catalán tienen el límite de la Constitución. La modificación urgente del Código Penal, se vista como se vista, no disimula la intención de disminuir las duras penas de los nueve condenados independentistas, para conseguir su cercana libertad. Junqueras le devuelve el gesto a Sánchez declarando que volverán a declarar la independencia de Cataluña en cuanto puedan. Con amigos así, casi es mejor tener enemigos como Abascal, que con las barbaridades que dice cohesiona la heterogénea conjunción de fuerzas políticas que le ha hecho Presidente, Finalmente si bien la torpe política del PP en la última década ha radicalizado el anti-españolismo de una parte de la sociedad catalana, como efecto re-activo también se ha incrementado el anti-catalanismo en la España española, lo que hace que muchos votantes socialistas de otras CCAA vean con desconfianza que se hagan excesivas concesiones a Cataluña. Ahí tiene Sánchez su nuevo desafío Así está, más o menos, la situación el 26 de enero que escribo estas líneas.