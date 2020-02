Aliats per uns altres móns posibles

El passat mes de desembre vam tindre la sort de poder participar en la visita a diferents projectes que la Fundació Vicente Ferrer (FVF) desenvolupa a l'Índia. Aquests es concentren principalment al districte d'Anantapur de l'estat d'Andhra Pradesh, al sud-est del país. Ho férem companyes i companys representants de diverses cooperatives valencianes ja que, d'uns anys ençà, el nostre cooperativisme manté una aliança ja consolidada amb la FVF. Aquesta aliança ha fet possible diverses accions d'intercooperació, les quals han impulsat un seguit de projectes que han culminat amb l'edificació de colònies d'habitatges per a poblacions de zones rurals, i amb la construcció d'escoles en comunitats locals i d'aularis sencers en centres d'educació secundària.

Foren pocs dies però ben intensos. Dies viscuts enmig de desplaçaments a diferents llocs en què vam conèixer el desplegament d'uns projectes centrats en l'educació, la sanitat, l'agricultura, el desenvolupament comunitari... Sempre calorosament acollits pel personal local de la FVF i, sobretot, per les poblacions i comunitats que visitàrem.

La sort a la qual he al·ludit va ser poder conèixer tots aquests projectes de la mà, i per mitjà de la paraula, dels seus veritables protagonistes: els xiquets i les xiquetes, les dones, els i les mestres, els llauradors, el personal sanitari; en definitiva, la gent de les comunitats en què la tasca de la FVF es fa present i que són la millor expressió del canvi possible, de la «revolució silenciosa» si volem dir-ho amb paraules de Vicente Ferrer, que des de fa 50 anys s'està produint en aquella regió especialment empobrida de l'Índia. Un canvi que resulta imprescindible valorar tenint permanentment en compte la situació de pobresa i d'exclusió social extremes que caracteritza els grups i comunitats cap als quals s'adreça preferentment l'acció de la FVF: intocables i altres castes desfavorides, i grups tribals.

Entre visita i visita a les aldees, escoles i hospitals que vam poder trepitjar, reflexionava sobre els fonaments d'aquesta labor de la FVF duta a terme en àmbits tan diversos. Em va semblar intuir tres fins, amplis i interrelacionats, en les iniciatives que vam conèixer. Primer, una primacia de la dignitat de la persona basada en l'apoderament d'aquells i aquelles que més ho necessiten, especialment infants i dones, amb una aposta clara per l'educació i la formació enteses com a eines de lluita contra les desigualtats, és a dir, com a eines de canvi; en segon lloc, el disseny d'unes intervencions centrades en la realitat i les necessitats concretes de les comunitats i implementades comptant amb la seua participació; i, finalment, la promoció d'un desenvolupament econòmicament sostenible, i autònom, d'aquestes comunitats. Naturalment aquestes reflexions naixien de la nostra posició com a cooperativistes i, inevitablement, ens feien mirar-nos a nosaltres mateixos. Perquè som nosaltres els que defensem que el cooperativisme aspira a representar un model econòmic i social alternatiu, basat entre altres coses en la centralitat de la dignitat humana en els processos socioeconòmics, en l'interès per la comunitat i el seu desenvolupament, i en el convenciment que l'educació ha der ser, sobretot, una eina transformadora al servei de la inclusió social i, conseqüentment, de la construcció de societats més justes. Totes aquetes afinitats percebudes entre allò que el cooperativisme representa i la tasca de la FVF segurament ens ajuden a entendre el perquè de la consistència de l'aliança entre tots dos.

Però no era només això. Eixes afinitats emmarquen aquesta aliança en una perspectiva global: aquella definida per l'Agenda 2030 i els seus Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Perquè no només l'esperit que anima les actuacions de la FVF i el suport que hi dona el moviment cooperatiu s'alineen perfectament amb diversos d'aquests ODS; no sols el fet de mantindre i enfortir aquesta col·laboració ja és, en si mateix, un aspecte que respon al que l'Agenda proposa com a objectiu tranversal a tota la resta, és a dir, aquell que crida a teixir «aliances inclusives construïdes sobre principis i valors, una visió compartida, i metes compartides, que situen la gent i el planeta en el centre». A més a més de tot això, l'experiència de treball conjunt que suposa aquesta aliança ens ha de servir perquè, amb el marc dels ODS com a referent dels nostres respectius plans d'actuació, siguem com més va més conscients de la responsabilitat social i ètica que tenim com a agents actius als diferents àmbits en què actuem. Una responsabilitat social i ètica que, en el cas del cooperativisme valencià, es projecta sobre realitats i sectors molt diversos.

L'aliança amb la FVF ens referma en alguns principis ben preats pel cooperativisme. Per exemple, ens referma en el principi que afirma que el valor central del dret a l'educació a la societat i el seu potencial transformador com a generador de justícia social ha de continuar fer-se present arreu: a les aldees d'Anantapur, sí, però també als nostres barris i pobles. Ens referma en el principi segons el qual la dignitat humana només es materialitza efectivament amb el reconeixement explícit dels drets humans i amb la reivindicació del seu exercici, un principi vàlid per als drets de tothom a qualsevol lloc de món, però especialment allà on aquests drets són conculcats. Impossible no recordar ací la força dels testimonis de les dones que a Anantapur estan encetant un procés d'apoderament enmig d'un context sociològic especialment advers; i impossible no relacionar aquells testimonis valents amb la mobilització que, més a prop nostre, exigeix un reconeixement ple dels drets de la dona i, amb això, la fi de la violència que de fet anorrea alguns dels més elementals d'aquests drets. Al capdavall, l'aliança ens referma en una visió compartida del desenvolupament de les comunitats (ací, allí i a tot arreu) que necessàriament ha de ser sostenible i inclusiu si vol esdevenir garant de dignitat humana.

De tornada a casa qualsevol d'aquells capvespres, contemplant el paisatge serè i d'horitzons llunyans d'Anantapur i amb les emocions enganxades a la pell després d'haver intercanviat mirades, paraules i desitjos amb els protagonistes d'aquells projectes, resultava difícil deixar de pensar en la importància i el valor de continuar sumant, teixint aliances, per uns altres móns possibles: a poc a poc, però amb constància; silenciosament o alçant la veu, segons convinga. Ací, allí i a tot arreu.