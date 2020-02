'El libro de Daniel'

Acudí a la charla presentación (Una teoría de la democracia compleja) de Daniel Innerarity, en La Nau. Allí se dijo, me parece, que el mayor peligro para las democracias complejas (no la Atenas de Pericles ni la Ginebra de Rousseau, sino las nuestras) no es la violencia o la corrupción o la ineficacia, sino la simplicidad. Se añadió un principio general: el todo es siempre algo más que la suma de las partes. A partir de esas dos ideas base, se defendió que la gestión política de las democracias complejas debe pensarse y realizarse de manera sistémica, pensando la complejidad de las conexiones e interacciones del todo y no quedándose en el mero análisis de las partes: lo concreto es complejo. Bueno, en fin de cuentas, y por así decirlo, sea lo que sea que haya entendido uno de lo dicho allí, Innerarity siempre nos «echa de comer o pensar».

Parece, sin embargo, que María José Català (la esperanza del PP para el ayuntamiento) no está de acuerdo. En el pleno piensa pedir que «el concejal de Movilidad sostenible y presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi, no meta sus manos en el urbanismo de la ciudad». Eso de «no meter las manos» suena al «no pongas tus sucias manos sobre Mozart», de Vicent, incluso al (no) disparen sobre el pianista o al escupiré sobre vuestra tumba. Pero, al margen de esa forma tan bravuconamente «macha» de expresarse, y de una manera muy simple y poco compleja, Català parece pensar que la movilidad es la movilidad y el urbanismo es el urbanismo, como quien piensa que la sangre es la sangre y el corazón el corazón. Lo cierto es, sin embargo, que la movilidad sostenible es un problema complejo que debe pensarse sistémicamente, entre otras muchas cosas, en relación con el urbanismo. Y viceversa. Algo tendrá que decir el presidente de la Empresa Municipal de Transporte (movilidad sostenible) sobre «peatonalizaciones y aparcamientos», digo yo. De la misma forma que el que piense en el plan general de ordenación urbana algo tendrá que decir, pensar y hacer sobre el transporte, dirá él. Y es que la simplicidad aplicada a lo que cada vez exige una mayor complejidad, por no hablar de las manías persecutorias (nunca olvidaré ese artículo de Martín Quirós en el que, contra Grezzi, añoraba la ciudad Barberá donde, en diez minutos, podía recorrerse en coche el cinturón de las grandes vías ante el contenido suspiro de los peatones), es un peligro. Piensen si no, al fin y al cabo, y por así decirlo, en esos programas políticos que empiezan con un arriba España y terminan con un viva el Rey y que, como proyectos de vida en común, son más adecuados para las almejas. Y no es que las almejas sean simples, sino poco complicadas.