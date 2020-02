El pin lingüístic

Joan Margarit i Consarnau, arquitecte i poeta, és especialista en calcular estructures, en medir paraules i en ordenar sentiments, en català i en castellà; escriu en les dues llengües, però no tradueix; sempre porta un paperet a la butxaca i un llapis, per davant escriu en català i per darrere en castellà. Quan li atorgaren el Premi Cervantes 2019 , que és el guardó més important de les lletres castellanes, digué que Franco li va imposar el castellà a bufetades, però que no pensa tornar-li'l. Creu en la innocència i la honestedat de les llengües, i també en la solitud de les persones, per tot això fa poesia.

L'actitud lingüística de Margarit és positiva, gaudeix de les llengües i del llenguatge i no planteja cap conflicte lingüístic, no victimitza una llengua per sota d'una altra, només obre pas a la paraula nua, per a dir el que pot, que no sempre és el que vol i tria la seua veu, sense condicions, perquè no cal que ningú li ho diga, sap que en té el dret. A casa seua, també parlaven català només a l'hora de dinar, la resta del dia s'imposava "un silenci antic i molt llarg". La ferida, diu ell, també és un lloc per a viure.

Les persones que vivim a una comunitat lingüística, amb dues llengües oficials, tenim molta sort; però, pensar que la teua llengua materna és la millor perquè t'identifica i que la teua llengua no materna és la pitjor perquè no t'identifica, és malbaratar la sort. Tota la bastida institucional ben acoblada a una estructura de càrrega forta de resolucions, ordres, decrets i lleis, com la que dibuixava el poeta als seus plànols, no és suficient per a dignificar una llengua en una societat com la nostra. Les estructures apuntalades són complicades de sostindre's i menys encara de perdurar en el temps, necessiten la seguretat i la garantia d'una biga mestra, o jàssena, per a no caure.

El primer esbós del decret de plurilingüisme del Botànic nasqué amb el convenciment que el valencià a l'escola assumiria més protagonisme i més hores que el castellà i compensaria aquell silenci antic vehiculant la llengua pròpia a l'anglés, amb les posteriors certificacions automàtiques d'idiomes. Ara bé, en els programes amb presència majoritària de castellà l'alumnat no tindria dret a aquestes certificacions. El TSJCV ho veié discriminatori i el va anul·lar parcialment; finalment la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOGV 8202; 30.12.2017) el va derogar i el Botànic blindava, d'una altra manera, el plurilingüisme amb la nova llei que tenim ara.

Els percentatges en valencià, castellà i anglés, amb la participació necessària del Consell Escolar del Centre per al disseny lingüístic final, busquen consens i pau a l'escola, però no hem d'oblidar la imprescindible competència lingüística adient del professorat per a impartir classes en anglés i també en valencià. Aquesta llei tampoc no és la biga de què parlàvem; és impossible dignificar una llengua i augmentar la seua projecció i ús social si, alhora, la podem considerar una exempció dins de les assignatures curriculars d'una etapa educativa determinada, o a tots els efectes una Maria, i que l'alumnat depenga només de l'opinió que tenen els pares i les mares sobre l'assignatura en qüestió.

L'article 18 de la Llei 4/1983, d'Ús i Ensenyament del Valencià, d'on naix tota l'estructura, diu literalment:

"1. La incorporació del valencià a l'ensenyament és obligatòria en tots els nivells educatius. Als territoris castellano-parlants que es relacionen al Títol Cinqué, la incorporació esmentada s'hi farà de forma progressiva, atenent a la situació sociolingüística particular, de la manera que reglamentàriament siga determinada".

La llei farà enguany 37 anys de vigència i la pregunta és: ¿quants anys més haurem d'esperar per a fer una"incorporació" "de forma progressiva", com diu la llei, perquè totes les alumnes i els alumnes de la Comunitat Valenciana tinguen la mateixa igualtat d'oportunitats i els mateixos drets dins de l'escola?

L'exempció de l'assignatura de Valencià s'ha convertit en un PIN lingüístic subjecte a les manies, opinions, aversions i capritxos dels pares i de les mares, que decideixen els continguts curriculars i els drets educatius de les seues filles i dels seus fills, en nom d'una llei que no acompleix el seu mandat; a més, es menysprea tot el treball, capacitat i dignitat professional de professores i professors de Valencià, expertes i experts lingüístics convertits en professionals de segona categoria que imparteixen una assignatura prescindible. Quan l'assignatura de Valencià tinga la mateixa categorització que l'Anglés, les Matemàtiques, la Història, el Dibuix, la Física..., i deixe d'estar estigmatitzada, podrem començar a pensar que anem cap a una societat honesta en la seua història, lingüísticament normalitzada, autònoma en els escrits en valencià de l'Administració pública i respectuosa en les dues llengües oficials, per a qualsevol àmbit de la nostra societat, públic o privat. Podrem començar a pensar que anem cap a una societat que avança sense por sobre una estructura sòlida. "Mirabas siempre hacia adelante, como si allí estuviese el mar", li dirà el poeta.