Año 2020, el año de las enfermeras también en Valencia

La OMS ha proclamado al año 2020 como el año internacional de las enfermeras y matronas. Y lo ha hecho para reforzar la campaña internacional Nursing Now (Enfermería ahora), impulsándola conjuntamente con el Consejo Internacional de Enfermeras. Por primera vez, las naciones del mundo rinden un justo homenaje a la importantísima aportación a la salud de las personas de las enfermeras, un colectivo profesional que en España está integrado por enfermeras generalistas y especialistas en siete áreas: Salud Mental, Pediatría, Trabajo, Familiar y Comunitaria, Geriatría, Medico Quirúrgica, y Obstétrico- Ginecológica (Matrona).

Nursing Now es una campaña que busca mejorar la salud de las personas al fortalecer el perfil y el estatus de las enfermeras en el mundo. Pretende empoderarlas y apoyaras ante los retos que tiene por delante la profesión en el cumplimiento de los desafíos del siglo XXI. La prestación de cuidados profesionales a una población envejecida y pluripatológica, unido al abandono creciente de hábitos saludables, es suficientemente expresivo de la necesidad de caminar hacia el paradigma del CUIDAR.

Debido a los diferentes roles y circunstancias en los que las enfermeras desarrollan su labor y su combinación única de conocimientos, habilidades, practicas y valores, las enfermeras están particularmente bien situadas para satisfacer las necesidades de cuidados, presentes y futuras, de la población. El objetivo es hacer a los ciudadanos más autónomos y responsables de su propia salud, y eso solo lo pueden hacer las enfermeras.

En España se han constituido el Grupo Nursing Now España, impulsado y dinamizado por el Consejo General de Enfermería, el Ministerio de Sanidad y diferentes estamentos de la profesión enfermera, en estrecha relación con asociaciones de pacientes y usuarios del Sistema de Salud. Este Grupo se coordina y complementa con los grupos regionales y locales que se están constituyendo. Se trata de la mayor campaña de visibilidad enfermeras de la historia, en donde todos los actores de la comunidad enfermera tienen cabida.

En la Comunidad Valenciana, el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (Cecova) y la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública son las entidades impulsoras de dicha campaña.

El Grupo Nursing Now Comunitat Valenciana está convencido de que las enfermeras y enfermeros son un referente para la población, aunque a veces esa población no sea consciente de ello, además de ser uno de los principales ejes de transformación del Sistema de Salud de la Comunitat Valenciana.

Nursing Now significa evocar el papel de presente y, aún más de futuro de las enfermeras y enfermeros de todos los ámbitos asistenciales, reconocimiento de sus especialidades, su categoría y sus plenas competencias. Nursing Now significa que no sea una excepción que una enfermera ocupe el puesto de gerente de un departamento de salud o directora de un centro sanitario, o que sea una enfermera quien ocupe un puesto de alta responsabilidad sanitaria, tal y como sucede en estos momentos. Esta campaña significa que no se puede seguir prestando una atención de excelente nivel con una ratio media de enfermeras muy por debajo de la media europea, ni mantener la actual precariedad y eventualidad laboral del colectivo que impiden conciliar la vida familiar.

Nursing Now significa mucho más, significa que es el momento de que las enfermeras alcen su voz para dejar claro lo mucho que pueden aportar a la mejora y sostenibilidad del sistema sanitario, así como a la calidad, seguridad y confianza de los pacientes y usuarios de la sanidad y de la sociedad en general.