Lenguatge pervers

Aquesta setmana passada observava els anuncis publicitaris i veia de quina manera més perversa s'utilitza el llenguatge per a fer-nos creure que capitalisme i ecologia van de la mà.

Em vaig espantar en veure com una companyia aèria de baix cost i problemàtica amb els seus empleats, ens intentava vendre que a la cabina de passatgers hi havien més butaques per tal de fer més sostenibles els vols. Em vaig quedar "ojiplática" com es diu en castellà, quan ho vaig veure.

Ens volen vendre ecologia el que en realitat el que hi ha amb aquesta estratègia és obtindre uns majors beneficis empresarials purs i durs.

Un altre exemple el tenim recentment, quan a la inauguració de la cimera del clima en Madrid a finals del 2019, les grans companyies elèctriques van comprar les portades dels grans periòdics per a vendre's com a empreses ecològiques que, feien productes que contribueixen a la sostenibilitat del planeta, quan sabem perfectament que embruten barbaritats.

També podríem parlar d'una multinacional de l'alimentació que per a vendre café, mig justificava l'explotació natural i laboral dels seus treballadors i treballadores tocant la fibra sentimental de la gent.

Tres exemples de com els llenguatges orals i audiovisuals perverteixen els valors de l'ecologia per tal de convertir-los en capitalisme salvatge. Perquè en cap dels tres casos ens expliquen el cost dels seus productes. I no em referisc sols als costos de producció, també incloc els costos ambientals i socials, com l'explotació laboral.

La utilització perversa del llenguatge, els eufemismes com a exemple, estan també presents al mercat del sexe i de la pornografia. A la prostitució se l'anomena "treball sexual" encara que les dones prostituïdes siguen esclaves sexuals segrestades i indocumentades per proxenetes sense escrúpols que, de nou, volen guanyar diners explotant-les.

O l'anomenat "porno ètic" on es continua buscant la satisfacció del desig masculí utilitzant els cossos de les dones, les més joves possible, mostrant una sexualitat fal·locèntrica i fins i tot violenta amb les dones, sense tindre en compte la satisfacció del desig femení.

I en aquest camp tenim un estel molt perillós sobretot per a les dones: l'anomenat ventres de lloguer que no deixa de ser explotació reproductiva però que, per guanyar diners, ara li diuen "maternitat subrogada" i amaguen l'expressió més dura. I en el súmmum dels eufemismes i per a negar qualsevol rastre de maternitat, ja es parla també del "progenitor gestant", com si els homes pogueren gestar....

Al final el capitalisme sempre guanya sense tindre en compte el mal que puga fer al planeta i, per extensió a moltes persones, sobretot dones. I aquest és el món que estem construint socialment.

I, en definitiva, el món que deixarem als que venen darrere. Com ho podem revertir? Imagine que cadascú de nosaltres i a xicoteta escala tenim la capacitat d'anar millorant aquest futur d'explotació de persones i recursos en el que ara visquem.