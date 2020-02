Los hijos no son de los padres ni del Estado

En los últimos días se ha desatado una polémica, fundamentalmente entre los partidos políticos, sobre de quien son los hijos. Unos han dicho que son de los padres, otros que son del Estado, y unos terceros sostenemos, de acuerdo con la Constitución y los Tratados internacionales, que los hijos no son ni del Estado ni de los padres. Todo esto ha surgido a raíz de la implantación en la Comunidad de Murcia de un denominado «pin parental» o «veto parental» que permitiría a los padres autorizar o no la realización por sus hijos de actividades complementarias en horario escolar. Pero realmente lo que se encuentra en tela de juicio, más allá de las apariencias, o de cortinas de humo, es el alcance de los derechos de los padres sobre la formación de los hijos.

Para explicar porqué los hijos no son ni de los padres ni del Estado es necesario recordar algunos preceptos de la Constitución española y de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, publicada en el BOE de 31 de diciembre de 1990. Como un resumen anticipado de lo que a continuación diremos: los hijos ya no vienen al mundo con un pan debajo del brazo, como antes se decía, sino que desde su nacimiento son titulares de un repertorio impresionante de derechos que tienen como contrapartida grandes obligaciones y limitaciones para los padres y para los poderes públicos, más allá de las obligaciones, que no son pocas para los padres, previstas en el Código Civil, (derecho de alimentos, etc.) y las penas previstas en el Código Penal para conductas parentales que lejos de considerarse como atributos de patria potestad son consideradas delitos.

Vayamos por partes. El artículo 27 de la Constitución, uno de los más controvertidos del texto constitucional, es bien claro al establecer en su apartado tercero que: «Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones». Esto significa, sin duda alguna, que los poderes públicos no tienen derecho alguno a decidir la formación religiosa y moral de los hijos de padres españoles o extranjeros que cursen estudios en España y que además, a los poderes públicos les corresponde garantizar el ejercicio de dicho derecho de los padres.

La circunstancia de que el derecho de los padres se incluya en el artículo dedicado a la educación se puede interpretar también en el sentido de que dicha formación religiosa y moral se debe dar en la escuela, aunque puede sostenerse igualmente que dicha garantía podría darse también fuera de la escuela. Pero el texto constitucional no permite interpretar que la garantía de los poderes públicos signifique que la formación religiosa y moral pueda transformarse en una asignatura o en asignaturas que formen parte del curriculum de los niños.

La interpretación de los derechos de los padres, en relación con los niños, no puede detenerse en la Constitución, sino que hay que interpretarlos de acuerdo con los tratados internacionales suscritos por España sobre derechos fundamentales, como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 10.2 de la Constitución que de manera imperativa ordena que los derechos fundamentales se interpreten de acuerdo con los mencionados tratados internacionales. En este caso, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño, que considera que son niños las personas hasta la edad de 18 años.

Es imposible que nos refiramos en este lugar a los 54 artículos de la mencionada Convención, cuyos mandatos deben cumplir los padres, los poderes públicos y los jueces y tribunales. Los niños, de acuerdo con la Convención y en relación con el tema que nos ocupa, lejos de estar sometidos a la imperativa tutela de sus padres interpretada en un sentido extenso, lo están interpretando tal tutela de modo especialmente limitado. Lo que prevalece, sobre cualquier otro derecho, de acuerdo con la Convención es el «interés superior del niño», que los Estados deben garantizar, incluso cuando los padres no lo tengan en consideración.

La Convención no elude el tema de la formación religiosa o moral de los niños a la que dedica su artículo 14, que dice así:

«Los Estados Partes respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.

2. Los Estados Partes respetarán los derechos y deberes de los padres y, en su caso, de los representantes legales, de guiar al niño en el ejercicio de su derecho, de modo conforme a la evolución de sus facultades.

3. La libertad de profesar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la moral o la salud públicos o los derechos y libertades fundamentales de los demás».

De acuerdo con este precepto (así como con los demás de la Convención) tanto los poderes públicos como los padres son los garantes de los derechos de los niños. Los niños, de acuerdo con dicho precepto, tienen libertad de pensamiento, conciencia y religión, de manera que los padres lejos de poder imponer a sus hijos sus concepciones morales y religiosas deben garantizar el derecho de los mismos a dichas libertades. Eso si, los padres son los que deben garantizar el ejercicio de dichos derechos a sus hijos «conforme a la evolución de sus facultades», pues no es lo mismo lo que pueda pensar un niño de 5, 6 o 7 años, que un niño de 14 o un niño de 17 años. De manera que la voluntad de los padres será decreciente a medida que el niño cumple años y es capaz de conformarse su propia visión de las cosas.

Además, el artículo 29 de la Convención establece una serie de contenidos educativos que deben considerarse obligatorios, entre ellos: desarrollo de la personalidad; respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas; inculcar al niño el respeto de sus padres; identidad cultural, su idioma y sus valores; preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena; inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural.

Son otros muchos los derechos de los niños establecidos en la Convención del Niño, pero en resumen podríamos decir que no es que los niños sean de sus padres o del Estado, sino que los padres y los poderes públicos son del niño, que puede exigirles que se garantice el ejercicio de sus muchos derechos.