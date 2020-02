Tancar la porta al cas del metro

Esta setmana s'ha tancat una part de la recent història tràgica valenciana. Alguns i algunes volgueren que s'haguera fet abans. Quasi ho aconseguiren. Sols la força d'una associació i la creença que la justícia existix i pot ser real ho ha aconseguit. Ningú esperava, després de les reaccions de les autoritats a partir del 3 de juliol del 2006, que s'arribara a conéixer tota la veritat. Aquelles primeres voluntarioses concentracions el 3 de cada mes no presagiaven res positiu. La societat posseïx una tendència especial a oblidar el que no és la notícia diària, ja que té sobredimensionada l'actualitat. A més, sol creure tot el que les autoritats diuen, sense pensar massa en el que hi ha de veritat. Per tant, que la justícia haja fet justícia, com este articulista ha demanat en diverses ocasions, és motiu d'alegria, esperança i també, perquè no dir-ho, d'una mica de ràbia.

El principal motiu d'alegria és que per primera vegada algunes de les persones responsables de Metrovalencia han reconegut la seua culpabilitat. Han necessitat anys i el fet de trobar-se assetjats per a fer-ho, però s'ha aconseguit. Sempre han aparegut com a poderosos i convençuts de tindre en les seues mans la veritat absoluta. Ho han negat tot, malgrat les oportunitats que se'ls ha donat en diversos juïns i en les comissions parlamentàries per a afirmar almenys que tot no va ser responsabilitat d'un maquinista. Els extraordinaris (i potser merescuts) sous que cobraven eren per a gestionar i per a assumir responsabilitats. Eixa segona funció del càrrec sembla que ells i molts polítics no l'han tinguda clara en la història recent.

L'esperança, nascuda a partir de la sentència del metro, és evident. Desconfiem en gran part de la justícia perquè és lenta. Li costa escoltar els qui tenen menys poder. Tanmateix finals com eixe fan pensar que té un índex de sordesa que, amb la forta voluntat dels qui presenten denúncies, es pot curar. Cal, cada vegada més, unir-se en col·lectius, grups i associacions perquè les persones indefenses tinguen força i veu. Així jutges i jutgesses s'esforçaran per apurar les possibilitats de les lleis i els parlaments treballaran per fer lleis més útils i favorables a les víctimes. No s'ha d'esperar que els partits polítics resolguen totes les injustícies. Ells i la seua maquinària tenen també una certa sordesa i no sempre atenen els més dèbils. La vertebració de la societat, doncs, va més enllà de les estructures polítiques.

Després de tot el que s'ha dit, este escrit estaria incomplet si no mostrarà la ràbia reprimida que resta. S'ha fet justícia perquè les víctimes han aconseguit el que volien: el reconeixement de la veritat. No desitjaven diners ni anys de presó. Però queda eixe gust agredolç perquè els culpables no han passat per un autèntic juí.

Resta el dolor, ja que encara la màxima representant d'aquella empresa se n'ha anat sense reconéixer la seua responsabilitat, aprofitant-se de les declaracions d'uns altres directius i quasi burlant-se de les víctimes. Un cert mal sabor de boca sempre quedarà. En definitiva, després d'articles escrits per a demanar justícia al llarg dels anys en este diari, d'assistència a concentracions i de la fe absoluta en l'Associació de Víctimes del Metro 3-J, ha arribat el temps de tancar definitivament la porta. És el moment de fer-ho amb emoció i des del desig de no oblidar perquè mai més la gestió d'una tragèdia es gestione amb despotisme i crueltat. Sols queda abraçar a l'Associació i donar-los les gràcies per haver aconseguit que la societat obrira els ulls i per ensenyar-nos que la força de la raó pot superar a la del poder.