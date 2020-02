El europeo nómada

“Metrallat en l’assalt, per un trau prim

fugí la teva força en lívida ranera;

el batalló covard en la darrera

convulsió, marxant, t’abandonà”

Miquel Dolç, ‘Sense tomba’, 1948.

Europa está herida y lleva una vida difícil. Más ahora que ha sufrido el zarpazo mutilador del Brexit y la necesidad de reconvertir su proyecto. La Unión Europea ni es ni podrá seguir funcionando como hasta ahora. Con la pérdida de la segunda economía de la UE y de un país peculiar y complementario que contribuye a la compleja la diversidad de un continente plural, para seguir adelante. En Europa la vida nunca fue hacia atrás. Con voluntad de caminar al unísono, hasta ahora, aunque fuera con reticencias.

BREXIT Y AUSCHWITH

En simbólica coincidencia con dos acontecimientos trágicos -el Brexit y Auschwitz-, George Steiner (1929-2020)—hijo de banquero y familia judía exiliada--, ha dejado el mundo de los mortales hacia un nuevo destino. Nómada y activista europeo, nacido en París de origen vienés. Pasó del ser al no ser el día en que se formalizó la salida del Reino Unido de la Unión Europea, cuando pasó de 28 a 27 Estados Miembros. El Brexit es la peor noticia que ha tenido la causa europea desde que nació en 1957. En sus últimos días el mundo, sin Donald Trump en el escenario del genocidio, recordó el 75 aniversario de la liberación de Auschwitz. Campo de exterminio nazi en Polonia.

ERRANTE

Steiner emigró a EE.UU, en 1940 y no dejó de viajar por todo el mundo hasta que falleció esta semana en su casa de Cambridge. Defendió la riqueza cultural de los miles de lenguas que perviven en el mundo. "Europa perecerá si no lucha por sus lenguas, sus tradiciones locales y sus autonomías sociales. Si se olvida de que "Dios está en el detalle". Vio lo nefasta que era "la detergente marea de lo angloamericano" cuyos males se alían en el drama europeo del Brexit. Se le conoce como intelectual polifacético. Su obra más importante es voluntarista e inmaterial. Siguió los horrores de las dos grandes tragedias bélicas que arrasaron el mundo en el siglo XX. Guerras que provocaron la mayor masacre que las nuevas generaciones no alcanzan a concebir ni a imaginar.

FEDERAR AL MUNDO

La desesperada apuesta de Steiner se plasmó en un movimiento decidido a preservar la paz, mediante una constitución universal y la fundación de una federación mundial. Contaba con la connivencia comprometida de personajes de primer nivel : Gandhi, Sartre, Thomas Mann y su hija Elisabeth Mann Borgese, Albert Camus, Bertrand Rusell, Albert Einstein, Nerhu y su hija Indira Ghandi o Vladimir Horowitz. De ahí surgieron iniciativas audaces como el Nexus Institute y sus conferencias-- que llevan su sello--, el Club de Roma, el germen de la Asamblea de las Naciones Unidas y por supuesto el ideario de la unificación europea que nace con los Tratados de Roma en 1957. Si se siguen los orígenes y los pasos previos de la unidad perseguida del continente europeo, a través de las reveladoras "Memorias" de Jean Monnet, uno de sus padres fundadores, no es difícil entender por qué la Comisión Europea, liderada por su presidenta, la alemana Úrsula von der Leyen ha convocado a sus mandatarios, a hacer ejercicios espirituales –discernir y decidir—ante los graves acontecimientos que se avecinan. Y lo ha hecho en Houjarray, en la casa que Jean Monnet—hoy del Parlamento Europeo-- compró a 45 kilómetros al sudoeste de París y donde murió en 1979. Templo y encrucijada europeísta.

MÁS QUE EUROPA

La obra de Steiner hay que asumirla como legado moral intelectual, en el que han participado personajes como el promotor de las conferencias del Nexus Institute, Rob Riemen, autor de dos libros fundamentales—"Nobleza de Espíritu" y "Para combatir esta era"-- en la lucha contra las secuelas del fascismo y para evitar la resurrección del nacionalismo populista. Georges Steiner en un pequeño-gran libro –"La Idea de Europa"-- destaca la convicción de que las pequeñas cosas son importantes. Europa ha sido y es paseada. Cifra la cultura europea en sus cafeterías como lugares de encuentro. En las ciudades y los parajes, como espacios para peripatear, al modo clásico. Europa es una realidad existencial y paseada. Con el conocimiento que expresan los rótulos de las calles del viejo continente, dedicadas a personas y acontecimientos, que explican la historia y la idiosincrasia del continente que ilumina occidente.

ATENAS Y JERUSALÉN

George Steiner transciende al situar los cimientos del pensamiento y la cultura europeos entre Atenas -- la razón medida —y Jerusalén – la pasión y el sentimiento--. Atenas es el límite y la contención mientras el espíritu romano se desborda. Desemboca en la recuperación larvada de las raíces judeocristianas y la crisis del Sacro Imperio Romano. Carlomagno, Constantino y Constantinopla en conexión con el esplendor del Imperio Otomano—Istanbul--, que está presente en la Grecia actual cuando mira al litoral turco que fue suyo. George Steiner se fue de este mundo convencido de que merece la pena luchar por la idea de Europa, "para que no se hunda y acabe en ese gran museo de los pasados sueños, que llamamos historia". Un europeo errante de premio.