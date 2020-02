Un any més, i ja en són seixanta-un, en aquest segon diumenge de febrer, Mans Unides ens convoca a celebrar la Campanya 2020, on aquesta Organització No Governamental de l'Església, denuncia les conseqüències del deteriorament mediambiental. I és que la crisi climàtica, com ens recorda Mans Unides, té un rostre dramàtic: 821 milions de persones castigades per la fam i més de 1000 milions de pobres. Per això en aquesta Campanya de 2020, Mans Unides insisteix en les conseqüències que el deteriorament mediambiental té sobre milions de persones. Són els pobres que han de migrar en busca d'una terra on poder viure amb dignitat i dels qui emmalalteixen per la contaminació de l'aigua i del sòl.

La fam i la pobresa són dues realitats que estan molt relacionades amb els danys mediambientals que pateix el planeta i que són la contaminació, el canvi climàtic, l'esgotament dels recursos, la destrucció d'hàbitats i ecosistemes, les inundacions, com les que hem patit recentment, provocades per la tempesta "Glòria", la desertització o la desforestació i els incendis dels boscos.

Per tot això, Mans Unides dóna suport a diversos "projectes que ajuden els pobles a adaptar-se als canvis mediambientals i climàtics, a més de promoure iniciatives destinades a ajudar les persones que han de migrar degut a la crisi climàtica, les guerres o la fam".

Aquest diumenge 9 de febrer, Mans Unides convoca aquesta LXI jornada en defensa dels drets humans, per lluitar pel desenrotllament dels pobles més empobrits de la terra i per fomentar la consciència de l'escàndol de la fam, la pobresa i les estructures injustes que la mantenen.

Aquesta ONG catòlica, denuncia que el maltractament del pleneta (i el canvi climàtic com un dels seus principals impactes), "afecta en major mesura, els pobres de la terra". Per això Mans Unides denuncia la "sobreexplotació dels recursos naturals, la desforestació i les diferents formes de contaminació".

Com diu Mans Unides, "la crisi mediambiental provoca, sobretot entre els més pobres, la fam, l'escassetat d'aigua, l'increment de la pobresa o migracions forçoses, a causa de l'augment de les inclemències meteorològiques". Com prediu Mans Unides, "l'any 2050, els impactes del canvi climàtic seran cada vegada més grans, sobretot a l'Àfrica subsahariana, a l'Àsia Meridional i a L'Amèrica Llatina".

Mans Unides ens urgeix a protegir la casa comuna, que és la terra, "com a condició indispensable perquè tota la humanitat puga tindre un medi ambient òptim i una justícia climàtica efectiva perquè les persones puguen afrontar els impactes de la crisi mediambiental".

Mans Unides, en aquest LXI campanya contra la fam, ens encoratja a "promoure iniciatives de gestió integral, com la reforestació amb especies locals", així com "l'aprofitament forestal i la gestió de l'aigua". I és que tots hem d'assumir un "compromís per canviar els nostres estils de vida, per fer-los més solidaris i sostenibles". Cal que tots ens comprometem, com ens demana Mans Unides, a desenrotllar "una educació que promoga una consciència ecològica, per sensibilitzar i formar les societats en estils de vida i de consum, més justos i sostenibles".

Mans Unides demana als governs que "s'impliquen en la crisi mediambiental, que impedeix la vida digna de les persones". A més, Mans Unides expressa la seua solidaritat "amb les persones i el pobles empobrits, que són els qui més pateixen les conseqüències del maltractament del planeta". Per això cal urgentment, "frenar el desastre mediambiental", per tal d'assegurar la nostra supervivència. I cal també, com ens diu Mans Unides, "renovar el compromís amb l'agricultura familiar, que és la que garanteix l'accés als aliments per a més de dos terços de la humanitat, des d'una perspectiva agroecològica".

Com ha dit la Sra. Clara Pardo, presidenta de Mans Unides, "volem fer d'altaveu del crit de la terra, ferida, i del crit de les persones vulnerables, empobrides, famolenques, perquè els dos crits sonen a l'uníson". Desgraciadament, com diu la Sra. Pardo, "l´`esser humà és l'únic ésser que destrueix a consciència la terra que li ha estat donada com a préstec".

Per això, per tal de salvar el planeta i ajudar les persones famolenques, cap de nosaltres no es pot desentendre de la crida que hui ens fa Mans Unides, per acabar amb l'escàndol de la pobresa i de la fam que pateixen tants i tants germans nostres.