El debate del cambio climático antropogénico

Cada mes es el más cálido desde que hay registros afirman las personas y los científicos que apoyan la teoría del cambio climático antropogénico. Julio de 2019 fue el más cálido desde que hay registros de temperatura medida con los satélites, en 1981. También están los científicos negacionistas, los escépticos y los científicos que afirman que a pesar de que hay un calentamiento climático éste no tiene por qué ser negativo. Entre estos está el geógrafo vasco, Antón Uriarte, que escribió Historia del clima de la Tierra en 2003, y que murió el pasado mes de agosto de 2019. Tenemos que respetar todas las opiniones, ya que a pesar de que es verdad que se ha demostrado que el incremento de la concentración de los gases de efecto invernadero ha provocado un aumento significativo de las temperaturas, la fusión de los glaciares y un aumento de la subida del nivel del mar, en muchos lugares del planeta no habido un incremento térmico tan importante como el previsto por los modelos climáticos desde la década de los 90 del siglo pasado. De todos modos es cierto que la mayoría de artículos científicos y de investigadores afirman que hay un calentamiento, pero hay varios artículos y páginas webs que preconizan el contrario, basándose en teorías como que muchos de los observatorios se sitúan en ciudades y el aumento térmico observado no es por efecto del cambio climático sino de la isla de calor urbana.