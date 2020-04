Cuba, el pla B

Jo no sé si el govern espanyol ha rebutjat l'ajuda de Cuba contra el coronavirus perquè no la necessita a l'haver-hi incorporat metges jubilats i aspirants al MIR, o per evitar que la dreta l'acuse de «comunista». Com que no és la primera vegada que el suport de l'oposició al govern dura menys que un bronzejat, m'incline a pensar que, faça el que faça, l'acusarà de comunista i bolivarià. Al no tindre totes les claus del refús a l'ajut del país caribeny, no n'opinaré. I si el govern canvia de parer seguint la lògica de l'embragatge —primer ficar la pota i després fer els canvis— tampoc li ho tiraré en galtes. No són temps d'ajustar comptes, sinó de posar fil a l'agulla per afrontar la pitjor amenaça que pateix el món des de la Segona Guerra Mundial. Fart estic de «capitans a posteriori» que sempre saben què calia haver fet quan han passat els fets. I és que tothom ho fa millor, fins que li toca fer-ho.

És sabut que el millor pla B és aquell que no cal aplicar mai, però si les coses es posen color carbó (situació que bordegem amb vora 20.000 sanitaris afectats), cal tindre'n un per si falla el pla A. I el pla B passa per l'ajuda cubana; per molt que moleste als supremacistes de la metròpoli que encara veuen Cuba com una colònia i pontifiquen encegats per la ideologia, com si en lloc de cervell tingueren la rudimentària estructura neuronal d'un llambrígol. La COVID-19 no entén d'ideologies! Fa setmanes que metges cubans arrisquen les seues vides per salvar milers d'italians; i estigmatitzar la seua formació mèdica i científica en base a xafarderies que beuen doctrina de prejudicis ideològics és una vella especialitat que recorda les àvies d'abans, que amb dos barrets feien un màster a la porta de casa. Que Cuba faça de Simó de Cirene, ajudant els sanitaris a portar la creu és d'agrair; en la mateixa mida que és lamentable que les terminals informatives de la dreta facen sonar tambors de guerra, alineades amb Donald Trump (contrari al compromís humanitari de Cuba).