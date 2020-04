El virus de la igualdad

Teníamos una asignatura pendiente, este año nos lo habíamos propuesto y sabíamos que lo íbamos a conseguir, sólo era cuestión de esperar y seguir trabajando con ilusión y ganas de superarnos día a día.

Recuerdo cuando lo comunicamos en nuestra reunión de equipo y en la de coordinación: "por fin hemos superado los 100 trabajadores en el Área de Empleo. Ya podemos afirmar con total seguridad, y porqué no, con orgullo, que en Asindown tenemos más de 100 personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual trabajando en empresas ordinarias y realizando seguimiento continuo".

Fue un momento de satisfacción, pero sabíamos que no podíamos bajar la guardia y que teníamos que seguir esforzándonos y aprovechar este tirón de demandas, para seguir insertando laboralmente a nuestras personas usuarias en empresas, que tanto se interesaban por su contratación. No sabíamos lo que nos esperaba, algo se avecinaba que nos iba a cambiar la rutina a todos€.

Nuestra última reunión de equipo fue el miércoles 11 de Marzo a las 16:30 horas, "parece que el virus se está extendiendo y es muy probable que les afecte laboralmente a nuestros chavales, deberíamos anticiparnos y empezar a llamar a las empresas e ir averiguando en qué situación se encuentran y analizar la que nosotros valoramos conveniente. Hay que estudiar caso a caso. Hablemos con las familias, con las empresas, con todos ellos y vayamos gestionando su situación laboral, pero sin alarmar". El viernes 13 de marzo fue el último día que nos vimos y ya no hemos podido volver a la sede.

Desde entonces, cada una de los profesionales de Asindown, hemos estado atendiendo a todas nuestras personas usuarias, y así lo hemos hecho concretamente, desde el Área de Empleo.

Los usuarios de Asindown empleo son nuestros trabajadores con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales, chavales que llevan desde semanas hasta más de 20 años en el mundo profesional. Las familias son padres, madres, hermanos y hermanas, tutores, que se implican y trabajan codo con codo con nosotros, y así garantizan el éxito en la inclusión laboral. No nos olvidamos de los empresarios que les dan una oportunidad laboral y los compañeros que desde dentro nos facilitan la inclusión y el aprendizaje. Todos esos apoyos naturales son un pilar fundamental y nuestros cómplices.

Es hora de reinventarnos, de darle una vuelta a nuestra forma de trabajar. Esto que tantas veces nos habíamos propuesto y que por falta de tiempo no podíamos detenernos a cambiar, ahora ha llegado el momento de hacerlo, intentando no perder la calidad.

Detenernos, valorar, analizar, ponernos a trabajar, y por supuesto, volver a VALORAR, y esta vez desde el corazón.

Llamadas, videollamadas, conferencias, sesiones grupales e individuales, uso del Aula Virtual de Asindown, realización de dossieres de trabajo, fichas de competencias sociolaborales, vídeos tutoriales, artículos, apoyo emocional y psicológico, asesoramiento laboral, consejos de buenos hábitos y rutinas saludables, y todo lo necesario que garantice el bienestar físico, mental y emocional de cada una de nuestras personas usuarias.

Pero pese a la distancia, pese a esta paradoja, nos sentimos más cerca que nunca. Y lo más curioso es que son ellos los que nos motivan y animan a seguir, son nuestros generadores de energía.

Porque algo que hemos aprendido durante este periodo de confinamiento, es que estamos viviendo la situación más normalizada jamás vivida. Porque este virus ataca a todo el mundo por igual, no discrimina, no le importa la raza, el sexo, la religión, la posición económica o las características físicas y mentales, nadie estamos a salvo de él.

Por lo que prácticamente el 100% de nuestros chavales se ha visto afectado de algún modo en cuanto a sus rutinas laborales. ERTES, bajas médicas, vacaciones anticipadas, permisos retribuidos y no retribuidos, ceses de contratos. Tan solo unos pocos quedan trabajando pero con medidas excepcionales y controles diarios.

Sabemos que este virus contagioso no va a desaparecer, pero quizás pueda llegar a mutar y nos enseñe que es primario y fundamental, y que por lo menos este aprendizaje sí que sea contagioso e igualitario.

Todo esto pasará, y sabemos que aunque cueste, lo mejor está por llegar, y seguiremos celebrando nuestros más de 100 chavales atendidos y añorados.