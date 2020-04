Urge un compromiso con el Parkinson

Hoy, sábado 11 de abril de 2020 es Día Mundial de Parkinson. Un día Mundial que con seguridad todos recordaremos de una manera especial.

En un estado natural de cosas, en este momento estaríamos en el cauce del río, delante del Palau de la Musica de València, organizando la marcha solidaria con nuestros socios, socias, familias y amigos.

Por desgracia este año no puede ser así, este año hemos tomado conciencia como ciudadanos y ciudadanas responsables y estamos respetando el confinamiento al que nos lleva el estado de emergencia sanitaria.

Llevamos semanas sin vernos en persona, pero el contacto con vosotros sigue siendo casi diario. Estamos contentos del efecto que ha tenido nuestro plan para acercaros las terapias y el apoyo a vuestras casas. Más del 50% de los pacientes estáis siguiendo activamente el trabajo rehabilitador que os estamos pautando.

Vuestras llamadas al teléfono habilitado para apoyaros no han parado de sonar, queremos seguir siendo vuestro apoyo.

Sabemos que no es lo mismo, que nos falta el "piel con piel", el día a día, las sonrisas por el pasillo. Pero solo tenemos que esperar un poco más, ya queda menos.

Este nuevo virus que nos obliga a aislarnos se propaga de forma rápida y devastadora, sus efectos están siendo insólitos, ha logrado paralizar al mundo. Pero confiamos en que antes de lo que creemos llegará una solución, una cura, que nos permita regresar a la normalidad.

Nuestro familiar Parkinson no actúa igual, es una enfermedad lenta, silenciosa, que se oculta y se va manifestando poco a poco a lo largo de años. Esta enfermedad nuestra mata lentamente, sin titulares en los periódicos, sin altavoces que cuenten los dramas familiares a los que nos enfrentamos.

Hemos de estar preparados para cuando podamos regresar a la normalidad, porque sabemos que para nuestro Parkinson no hay una vacuna, no hay una cura.

Y los efectos del confinamiento habrán dejado huella en todos nosotros. Entonces es cuando nuestra asociación tendrá que trabajar aún más duro para recuperar el tiempo.

Estad tranquilos, sabéis de la fuerza y la capacidad de nuestros profesionales, os acompañamos ahora y os acompañaremos en todos los escenarios que se vayan planteando. Parkinson valencia es la casa de todos y seguiremos trabajando para que el colectivo de personas con Parkinson reciba el apoyo y los recursos que necesitan.

No quiero cerrar este manifiesto sin agradecer el apoyo que hemos recibido estos días por vuestra parte, socios, colaboradores y amigos. Gracias por estar ahí en momentos difíciles.

Y me gustaría hacer un llamamiento al gobierno valenciano, entendemos que esta es una situación inusual, pero necesitamos saber que los poderes públicos garantizan el cuidado y la atención de la población de máximo riesgo, NUESTROS ENFERMOS.

Queremos que haya una respuesta que solucione de una vez por todas la situación de los enfermos de Parkinson en nuestra comunidad. Somos un colectivo de más de 23.000 personas que hasta el momento no han sido tratadas en igualdad de condiciones respecto a otras enfermedades con menor o igual presencia. En este momento, el único recurso específico que está atendiendo y articulando las necesidades de este colectivo en nuestra ciudad es Parkinson Valencia. Queremos, necesitamos obtener por fin el compromiso de que este gobierno va a estar a nuestro lado cuidando de las personas con Parkinson con las garantías que se merecen.