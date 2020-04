"És Pasqua perquè t'he vist", li digué Sant Benet a aquell mossèn que li portà l'àpat el dia de Pasqua. Sant Benet reconegué que el trobament amb el germà és Pasqua, ja que trobar-se amb l'altre és sempre trobament amb Jesús, el Senyor.

Com Sant Benet, també en nosaltres és Pasqua quan veiem amb tendresa i estimació cada germà.

És Pasqua quan mirem els altres sense recels ni malfiances.

És Pasqua quan ajudem a alçar-se els qui han caigut i quan compartim el somriure amb els qui estan tristos.

És Pasqua quan sabem perdonat setanta vegades set.

És Pasqua quan ajudem els qui, degut a la crisi produïda per aquesta pandèmia, s'han quedat sense treball.

És Pasqua quan ens apropem als altres amb un cor net.

És Pasqua quan enderroquem els murs que ens separen i construïm ponts que ens uneixen.

És Pasqua quan obrim camins d'esperança i de pau.

És Pasqua quan redescobrim que la vida no serveix per a res si no sabem servir i quan no ens perdem en coses insignificants.

És Pasqua quan sabem superar el pessimisme i al desànim i quan ens obrim a la novetat de la vida, que sempre és un do de Déu.

És Pasqua quan amb la nostra vida som signes de comunió i de fraternitat.

És Pasqua quan sabem compartir la pregària i quan acollim amb agraïment el do del pa i del vi de l'Eucaristia.

És Pasqua quan sembrem llavors d'esperança, d'alegria, do compassió i de joia.

És Pasqua quan estimem sincerament, de veritat i a tothom, sense diferències, sense exclusivismes, sense excloure cap germà.

És Pasqua quan sabem eixugar les llàgrimes dels qui ploren i consolem tots els qui estan entristits.

És Pasqua quan sabem portar i compartir les càrregues d'aquells que ja no poden més.

És Pasqua quan tenim la humilitat al cor.

És Pasqua quan ens desfem dels lligams que ens esclavitzen i quan trenquem les cadenes que esclavitzen els germans.

És Pasqua quan treballem per la justícia i per la llibertat dels hòmens i dels pobles.

És Pasqua quan tenim els ulls i el cor lliures de prejudicis i de rancúnies.

És Pasqua apropem Jesús als nostres germans.

És Pasqua quan, malgrat la nit i la foscor de la vida, esperem l'albada que ens fa descobrir el sol que ve de l'orient.

És Pasqua quan alcem els qui han caigut per la duresa de la vida i quan ajudem a caminar els qui es troben al marge del camí.

És Pasqua quan, tot i l'aridesa de la vida, continuem avançant sempre i estimant sense mida.

És Pasqua quan en aquest temps en el que el coronavirus ha destruït tantes famílies, amb la malaltia i la mort, sabem infondre coratge i fem costat als qui ho passen malament.

És Pasqua quan evitem l'agressió al medi ambient, quan lluitem per acabar amb la contaminació i quan treballem per disminuir la pressió i la intervenció sobre el planeta.

Que el Déu que ha ressuscitat Jesús, el Senyor, ens faci el do de ser Pasqua per als altres, en aquests moments tan durs per a tantes famílies.

Que sapiguem ser Pasqua per a tants i tants germans nostres que pateixen i que ploren pels germans malalts i pels qui ens han deixat, sense ni tan sols haver-los pogut acomiadar.

Santa Pasqua a tots, en aquest temps de pandèmia, on el mal, aparentment sembla vèncer el bé i on la foscor també sembla guanyar la llum.

Que Jesús Ressuscitat siga sempre, per a nosaltres i per a tots aquells que estimem, la nostra força, la nostra pau i la nostra joia.