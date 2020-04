Cómo actuar cuando los recursos sanitarios son limitados

En los años 60 del siglo pasado, al instaurarse el tratamiento de la insuficiencia renal avanzada mediante la hemodiálisis, ya se establecían unos criterios de selección, de modo que quien no los cumplía, moría irremediablemente en pocos días o semanas y quien los cumplía podía seguir viviendo varios años. Esto era debido a que existían pocos servicios especializados y estaban ubicados en las grandes ciudades, lo que impedía su acceso a las personas alejadas de ellas. Se tenía en cuenta, además de la ubicación de los enfermos, la edad de los candidatos, su capacidad de adaptación al tratamiento que se les ofrecía, la calidad de vida que previsiblemente tendrían que llevar en su nueva situación y la asociación de otras patologías. No valía lo de aceptarlos "por orden de llegada", no se consideraba lo correcto y por tanto contario a la ética.

Lo mismo ocurría con la posibilidad de ser candidato a recibir un trasplante como último recurso para seguir viviendo.

Era asumido y no cabía ninguna otra opción por el siguiente motivo: no se disponía de recursos suficientes para todos.

Con el paso del tiempo todo esto ha ido cambiando para bien; así, desde hace muchos años, en nuestro ámbito, la edad por sí misma ha dejado de ser un criterio de exclusión para cualquier modalidad de tratamiento y en la actualidad, los únicos criterios que se aceptan como excluyentes serían la negativa del paciente a recibir este tratamiento tras ser previamente informado de las consecuencias de su elección y en la situación de enfermedad terminal.

Nunca nos hubiésemos podido imaginar que, bien entrado el siglo XXI, volveríamos a encontrarnos en una situación similar o incluso más grave.

En plena pandemia a nivel mundial nos encontramos con lo mismo: una falta de recursos, no hay respiradores y podría ocurrir que en unos días (escribo esto el día 2 de Abril de 2020) no se disponga de camas en las UCI para todos. Además, todos los países, ante esta catástrofe inevitable, han dejado de lado su supuesta solidaridad, en parte es una reacción comprensible, y luchan por acaparar el mayor número de respiradores y de otros recursos considerados indispensables.

En el mundo considerado desarrollado nos encontramos ante un panorama desolador y desconocido; nos hemos habituado a vivir en una sociedad donde se ha garantizado constitucionalmente el derecho a la salud y en la que se ha se hecho un uso indiscriminado de los recursos sanitarios, como si fuesen ilimitados; a pesar de los recortes, el derroche ha sido la norma en las últimas décadas, no se ha restringido ninguna técnica ni ningún tratamiento por su coste económico a pesar de su dudosa eficacia en muchas ocasiones y eso ha contribuido a que esta situación nos haya sorprendido a todos, no se llega a entender, hasta el punto de que hay quien se escandaliza ante el hecho de que inevitablemente tengamos que regresar a un nivel que era la norma hace 50 ó 60 años, a un nivel en el que hay que proponer unos criterios de selección similares a los propuestos al inicio de la hemodiálisis.

Aunque cueste asumirlo, hay que diferenciar a una persona de 80 años o más, con una calidad de vida limitada, a veces dependiente y con un ciclo vital ya desarrollado, de una persona completamente sana, productiva, con un proyecto vital recién establecido y del que dependen otras personas. Quizás, si generalizamos, esta afirmación podría rayar la eugenesia, pero si observamos cada caso en particular no sería extraño que muchos de estos enfermos propuestos para ser excluidos, si se les diese la opción, cederían el respirador o la cama de la UCI que por orden de llegada les correspondería, para salvar a su hijo o a su nieto también necesitados de estos recursos.

Aquí tampoco vale lo del "orden de llegada"; al igual que en otras épocas, con una realidad similar a la actual, tampoco sería lo más ético.

Es una pena, pero el dilema ético que se plantea consiste en decidir entre lo malo y lo peor y, para ello, una vez más debemos acudir a soluciones utilitaristas, no hay otra opción y, si alguien la tiene, que la divulgue.