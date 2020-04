El deporte no tiene que parar

Dos preguntas dan vueltas ahora mismo en la cabeza de millones de personas en España y todo el mundo. ¿Cuándo acabaremos con este dichoso coronavirus y cómo será el nuevo mundo en el que viviremos? Parece que cada día estamos más cerca de resolver la primera cuestión y seguro que el segundo interrogante podría responderse ya: es evidente que el mundo que nos vamos a encontrar tras la crisis sanitaria que nos está sacudiendo va a ser distinto al que hemos vivido hasta ahora.

Pero el hecho de que sea distinto no tiene por qué significar que vaya a ser peor. Solo es diferente. Porque seguro que seguiremos trabajando (la mayoría no hemos dejado de hacerlo y mi aplauso y agradecimiento desde este pequeño balcón en Levante-EMV), comiendo, comprando y socializando, pero de forma diferente. Nos tendremos que adaptar, pero lo haremos. Y también seguiremos haciendo deporte, corriendo, saliendo a las calles y a llenar de vida el Jardín del Turia. Porque ya sabemos que #EstoNOtienequePARAR porque #EstoPasará.

Porque el deporte ha sido y será una fuente de salud, de felicidad, de transmisión de valores y de riqueza. Y la Fundación Trinidad Alfonso tiene la misión de seguir alimentando el deporte para que éste nos haga más sanos, más felices y también más fuertes emocional y económicamente. Aportando su granito de arena con becas a deportistas, que se mantienen aunque se hayan aplazado los Juegos de Tokio; recuperando eventos y proyectos, colaborando en reactivar el deporte turístico y, en definitiva, siendo un motor social y económico para la segunda parte de este duro partido que a todos nos toca jugar cuando se dé el pitido del fin del Estado de Alarma.

Por eso, estas últimas semanas estamos reinventándonos. No hemos cancelado la presentación del Proyecto FER, ni el «Dia de l'Esport». Nos hemos adaptado y hemos seguido adelante con ambos proyectos de forma virtual, pero sin detenernos. Igual que seguimos trabajando con el Maratón y el Medio Maratón en el horizonte.

Como les decía nuestro Presidente, Juan Roig, a los deportistas del FER en el acto virtual del pasado martes: «os animo a no bajar los brazos, a ser ingeniosos para mantener vuestros entrenamientos, y a seguir representando los valores de la Cultura del Esfuerzo». Y esto es lo que nos ha enseñado, a todo el equipo, con su ejemplo. Y lo que queremos es que cuando esto pase tengamos una sociedad (en nuestro caso en el mundo del deporte) lo más fuerte posible para afrontar esa segunda parte de la que hablaba líneas atrás. Por eso, buscando en qué podemos ayudar, lanzamos a principios de abril, junto al Comité Olímpico Español y GO fit, un nuevo proyecto (Hogares de Alto Rendimiento) para llevar a las casas de los deportistas los recursos necesarios para seguir trabajando, entrenando y mejorando. Porque si es importante que la actividad económica no pare, lo es también que nuestros deportistas, los que nos representan en las más altas competiciones por todo el mundo, tampoco lo hagan, pues volver a poner esas maquinarias a punto es igual de complicado que encender una línea de producción.

No podemos tener miedo a vivir. Ni a recuperar nuestra vida, aunque ésta vaya a cambiar. Y aunque parezca que no es una cuestión vital ahora mismo, es precisamente eso: vital. Mantenernos en una sociedad activa, deportiva y saludable es mucho más importante de lo que parece.

El deporte fue el primer gran sector y motor económico en verse afectado por esta crisis sanitaria. Suspensión de eventos, partidos a puerta cerrada€ Y se debe entrenar ahora para volver con más fuerza cuando todo esto pase. Porque sabemos que si es importante la actitud que mantengamos en estos momentos, igual de importante o más va a ser la vuelta a la normalidad (o a la nueva normalidad) que nos encontremos. Nosotros ya estamos trabajando en ese escenario posterior, en estar ahí para ayudar a todos esos compañeros de viaje que sabemos que lo están pasando mal y que se van a ver afectados por esta crisis.

Y si individual y familiarmente hemos sido capaces de mantenernos activos y fuertes, no debe ser distinto colectivamente. Por este motivo, pido a Instituciones Públicas, patrocinadores, empresas, y sector público que, refuercen e impulsen el deporte, que creen marcos de certidumbre, y que tengan en cuenta a todos los actores a la hora de tomar decisiones.

Y pedimos que lo hagan ahora y también cuando esto sea un triste recuerdo que veamos alejarse. Para tener una nueva sociedad, una nueva vida, más saludable, feliz, fuerte y rica. Porque invertir en deporte es invertir en salud, en felicidad, en valores y en economía. No lo olviden, #EstoNOtienequePARAR. Y el deporte tampoco porque #EstoPasará.