Pena de cultura

¿Quan guanyarem la calma? No tenim,

per ara, temps ni d'ordenar les veus,

sempre impel—lits per tots els vents brutals,

sempre romeus d'una esperança hostil»

Miquel Dolç, l'octubre 1975

Pena es tristeza, sentencia y fatiga. La cultura sufre sin haberse recuperado de la crisis financiera de 2008. La belleza es difícil para los clásicos Platón y Sócrates. Replica el filósofo Emilio Lledó. «Una obra de arte es buena cuando ha sido creada necesariamente» para Rainer M. Rilke, desde París, en sus «Cartas a un joven poeta». La cultura no es un lujo. Ahora sobre los artistas se cierne una larga depresión. Y de la crisis al esplendor.

Negocio

La cultura tiene su faceta de autosuficiencia económica y sector productivo. Los artistas reivindican su derecho a vivir de su trabajo. Ahora padecen todos: pintores, músicos, escultores, escritores, artesanos, agentes culturales, galeristas, dramaturgos, cineastas o poetas. En «Muerte en Venecia», novela y película de Thomas Mann y Luchino Visconti, el protagonista confiesa: «aquel que ha contemplado la belleza está condenado a seducirla o morir». En el escenario decadente de principios del siglo XIX, recluido en un balneario en el Lido, al abrigo de la epidemia de cólera que amenaza a la «Serenísima» ciudad de los canales. En el siglo XX la política intentó asesinar a la cultura. Con desprecio y prepotencia. Las guerras, posguerras, el expolio continuado, el rigor tecnocrático mal entendido. La cultura está en todo lo que los humanos hacemos, creemos, pensamos, decimos, sentimos y soñamos. Es cultural cuanto creamos y edificamos para construir, ordenar y mejorar nuestras vidas.

Ideas

Detrás de todo, forma la cultura. No se trata de emborronar papel. Se necesitan ideas y voluntad de ser. La cultura está en el principio y al final de todo lo que hacen humanos a los seres vivos. La cultura es casi siempre el último capítulo de la recuperación. Primero, la existencia. Pozo en el que hemos caído por la crisis sanitaria que altera la cotidianidad y siega vidas. Después, la economía, las cuentas la del bien común. Pagar las deudas. Recuperar la productividad y la competitividad en la economía a lo largo de cinco años en el gobierno. Asignatura para el conseller Rafael Climent y el subsecretario Natxo Costa.

Poso

Detrás de la actividad agroalimentaria se mueve el poso cultural. En la movilidad, en el trepidar de las obras públicas, en la vivienda, en la balanza de la justicia, en las administraciones públicas, en los asuntos sociales, en la opacidad de la transparencia y en el mundo de la enseñanza, la universidad. ¿Aprobado general o docencia telemática? En el frente cultural que tan bien entretiene el conseller Vicent Marzá. ¡Qué hábil condottiero Gatamelatta, Sforza o Medici! Los Vilaragut contra los Centelles para disputarse el poder en el pujante siglo XV valenciano. El conseller Marzá bien podría pertenecer al olimpo del Renacimiento. Decidido, multiplicador y sonrisa permanente. Sucesor nominado en el Bloc Nacionalista Valencià para reemplazar al president de las Corts, Enric Morera. Cultura nos sobra. Queda comprenderla, amarla y revalorizarla, después de descubrirla y enseñarla. Bien conocemos que los partidarios de aprender inglés en vez del valenciano -¿por qué siempre aplastar, avasallar, suprimir y no compartir, añadir y enriquecer?- tampoco saben de Miguel Ángel, de Shakespeare o de Pascal.

Saber

Estamos en la lucha y la superación del Covid-19. Algún día acabaremos con esta trampa de las energías traicionadas del planeta. Y nos situaremos de nuevo en la casilla de salida. Con todo por hacer, porque hemos sido despreocupados y holgazanes. Únicamente la poesía acierta porque es idealista y utópica. ¿Cómo puede ser que nuestros estudiantes alcancen el placet en Universitat, sin saber quiénes son los Borja -llegaron al Vaticano- o cuál es el alcance de la obra literaria de Joanot Martorell y su «Tirant lo Blanc». El peso de la poética de Ausiàs March o la saga se su familia, con casa solar en sant Jeroni de Cotalba, cerca de Gandia.

Amor

En el desprecio a la cultura coinciden las dictaduras. También lo intentó el comunismo totalitario y lo reformula el capitalismo feroz. El ser humano molesta a la cultura de la gestión mal entendida. La cultura valenciana malvivía convaleciente antes de la pandemia del Covid-19. Se prescindió de la cultura y del arte tras el vapuleo económico de la crisis financiera de 2008. Se aprendió a pasar de la belleza, siempre difícil. Ni el amor interesa. Únicamente los recursos. La cultura lo va a pasar peor con este nuevo embate en un mundo deshumanizado. Tanto tienes, tanto vales.

Dignidad

A raíz de la pandemia se ha buceado en la novela «La Peste» del Nobel de Literatura de 1957 Albert Camus y se ha soslayado su obra de teatro conceptual, «El Estado de Sitio». Refugio y resultado de la pandemia. La voz de la peste (Nada) dice que es superior a todas las cosas y el protagonista, Diego, responde: «Nadie está por encima del honor». Nada pregunta; «¿Qué es el honor, hijo?» y cierra Diego: «Lo que me mantiene en pie». Lo que necesita València para ser polo cultural.