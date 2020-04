No es la primera vegada que en trobe privat de llibertat per circular pel carrer. Les dues primeres van estar fa ja prou anys, era jove, vivíem en una dictadura i en unes circumstàncies personals bastant diferents de les actuals. La primera fou a conseqüència d'una hepatitis que vaig agafar al servei militar, vaig quedar aïllat uns mesos, sense eixir del hospital. La segona fou al 1967 quan passí unes setmanes a la Model, eren altres temps i circumstàncies. Ara estem a la nostra casa, intentem mitigar la reclusió amb l 'informació que tenim a l' abast , tenim el mòbil, podem trucar a qualsevol moment, enviar o rebre missatges , o vídeos, i totes les opcions que és ofereix la tècnica i la democràcia. Hi ha,però, tot un conjunt estímuls que trobe a faltar: òbviament la relació directa amb les persones, i, tanmateix, a gaudir de certes vivències culturals.

Forme part d'una generació vinculada al llibre, en tant que objecte que pots trobar en la prestatgeria d'una llibreria, i que després de donar-li una ullada acabes comprant-lo i llegint-lo, i fins i tot pots comentant-lo amb les amistats. Igualment, en aquesta situació tire a faltar les visites a exposicions, museus, galeries, on sempre trobes a gent coneguda, i sobre tot, que et permet descobrir per tu mateix quelcom que et diu alguna cosa nova, que et sorprèn, obrint perspectives. I què dir dels espectacles, el teatre per exemple, el cinema, els concerts, el paisatge, els bens culturals...? Certament, tenim a l'abast recursos que ens faciliten a accedir a part de tot allò que ens falta de forma indirecta, o siga virtual, això, no deixa de ser important puix ens ajuda a resistir i, a més a més a no perdre la sensibilitat envers la cultura, però resulta insuficient.

Amb aquest comentari pretenc destacar com aquest període de reclusió necessària ens deu servir per valorar la rellevància d' aquestes mancances, sense oblidar altres lliçons que deurem treure d'aquest dur episodi que estem vivint, el qual, com encertadament alguna gent està destacant, tindrà conseqüències socials, econòmiques i polítiques. El present més immediat ens angoixa i preocupa, ens troben en una situació, en la qual no tenim més remei que reflexionar i pensar, no deixant eixa tasca sols en mans dels poders. Per acabar sols em resta sumar-me a les veus que aposten per altra "normalitat" prou diferent a que teníem abans d'aquesta crisi, i que situa en un primer pla els canvis de qualitat de vida en termes igualitaris i de justícia.