Cuenta Heródoto que el emperador persa Jerjes hizo construir un puente de barcos amarrados entre sí para que su ejército pudiera cruzar el Helesponto (hoy Estrecho de los Dardanelos) y atacar a los griegos. Justo cuando «ya estaban unidos los barcos se levantó una tempestad, que rompiendo todas las maromas rompió el puente». Jerjes, «irritado, mandó dar al Helesponto trescientos azotes de buena mano y arrojar al fondo de él un par de grilletes». Mientras azotaban el mar los verdugos lo denostaban a gritos: «¡Agua amarga, este castigo te da el Señor porque te has atrevido contra él!» (Heródoto, Historia VII, 34-35).

Azotar el mar por una tempestad. ¡Qué estupidez!, pensará el lector. Mejor haber consultado a la Aemet. Tiene razón. De hecho este pasaje se ha venido citando a lo largo de los siglos como paradigma de estupidez. Es posible, incluso, que fuera concebido como tal. Heródoto, que era griego, podría haber recogido intencionadamente uno de esos bulos que se inventan en las guerras para dar ánimos a los propios: el enemigo tiene un ejército muy poderoso, pero mira qué estúpido es...

Pero por otra parte, si lo pensamos bien, la conducta de Jerjes no carece de verosimilitud psicológica. Es el peligro de la retórica bélica. De tanto repetir lo malo que es el enemigo y la paliza que le vamos a dar, uno se va irritando y puede acabar azotando el mar, como Jerjes. Los discursos políticos de estos días dan la impresión de no estar del todo exentos de ese peligro. La irritación es a veces tan intensa que no podemos discernir quién es el enemigo: el adversario político o la pandemia misma. Aunque, claro, si acudimos a la razón, la pandemia no podría ser considerada «enemigo». Es un fenómeno natural, como las tormentas o la ley de la gravedad. Declararle la guerra es irracional. Lo racional es consultar a los meteorólogos.

El caso es que para situaciones como ésta tenemos a quién consultar: la OMS (Organización Mundial de la Salud). Es verdad que, como organización, es bastante más compleja que la Aemet. A fin y al cabo su función es proteger algo tan complejo como la salud pública de toda la población mundial. Hay que subrayar esto último. Las pandemias son pandemias porque tienen la capacidad de extenderse por todo el mundo. Ignoran fronteras. Y eso quiere decir que los sistemas sanitarios de los estados nacionales son instrumentos inadecuados para protegernos de ellas. Pretender alcanzar la seguridad encerrándonos, como los numantinos, detrás de unas fronteras nacionales es tan irracional como azotar el mar.

Que quede claro. A la OMS la necesitamos. Heredera de más de un siglo de acuerdos y tratados internacionales dedicados a enfermedades de alcance mundial, como el cólera, o la fiebre amarilla (con buenos resultados), fue constituida en 1948 para afrontar problemas de salud de alcance mundial. Entre ellos, explícitamente, las pandemias. A lo largo de sus tres cuartos de siglo de existencia la OMS ha tenido éxitos importantes. Ha erradicado totalmente la viruela y, casi totalmente, la polio. También ha sido objeto de críticas. Sigue siéndolo ahora mismo. Pero estamos en plena emergencia. Y nuestra prioridad debería ser reforzarla, tal como es, y dotarla de las atribuciones y recursos necesarios para que asuma, cuanto antes, un papel más activo y eficaz que el que está asumiendo. Orientando, coordinando, corrigiendo y dirigiendo las estrategias de los gobiernos nacionales. Porque las cosas no van bien. Seguimos ignoramos cosas que es muy peligroso ignorar. En muchos aspectos, pero especialmente en lo que concierne a la incidencia de la pandemia sobre esa parte enorme de la población mundial que vive en condiciones de pobreza y carece, no sólo de sistemas públicos de salud, sino, incluso, de estructuras estatales que garanticen un mínimo de orden público y una información demográfica fiable.

Si no es posible lograr ahora mismo un consenso mundial para reforzar la OMS, podemos buscarlo dentro de un ámbito más reducido. Hace poco, un grupo constituido por más de 70 líderes mundiales, que ya no están en activo, pero tienen una amplia experiencia internacional, entre ellos los españoles Javier Solana, Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, publicaba una carta abierta dirigida al G20 en la que enumeraban y cuantificaban las prioridades que, en su opinión, la comunidad internacional debería atender urgentemente en esta crisis. La primera, reforzar las atribuciones de la OMS, encomendándole, entre otras cosas, «la coordinación de la producción y distribución mundial de suministros médicos». Visto lo que estamos viendo, no estaría mal. En todo caso, este es el tipo de iniciativas que necesitamos.

En un segundo momento, en cuanto se pueda (pero ni un minuto más tarde), tendremos que preguntarnos por qué ha ocurrido lo que está ocurriendo. Porque, lo repito, las cosas no están yendo bien. Algunos líderes nacionales de todo el mundo reconocen abiertamente que «no estábamos preparados». Uno reflexiona sobre ello y, puesto que son muy diferentes entre sí y no parecen tener otra cosa en común, se pregunta si esa falta de preparación no se debe precisamente a eso, a que son líderes nacionales. Y lo mismo podríamos decir de los sistemas y las políticas de salud pública. El hecho de ser tan estrictamente nacionales quizá limite su capacidad de preparación ante las pandemias. Lo que es seguro es que las expone excesivamente a la erosión de la polémica política cuotidiana. La lucha entre partidos políticos dentro de cada estado nacional registra hoy niveles muy altos de demagogia. Esto es malo para el funcionamiento de un sistema que se debería regir sobre todo por reglas científicas y profesionales, pero especialmente alarmante en unas circunstancias como las actuales. La mezcla de pandemia y demagogia puede tener resultados catastróficos. Sería una razón más para estrechar los vínculos de nuestros sistemas de salud nacionales con un organismo de alcance supranacional, como la OMS. Un organismo que actuara, en cierto modo, como un amortiguador entre lo científico, lo profesional y lo político.

En cualquier caso, si no conseguimos que la OMS sea un instrumento de gobernanza mundial eficaz tendremos un problema muy serio. Pandemias causadas por virus ha habido y seguirá habiendo. De ésta se dice que es la más grave desde hace cien años. Quizá. Lo que es seguro es que vendrán otras, y que no podemos prever ni su frecuencia ni su gravedad. La próxima puede venir dentro de cien años o el año que viene, y puede ser más leve, más grave o mucho más grave que la actual. Las mutaciones genéticas de los virus son fenómenos naturales gobernados por el azar, como el movimiento de las moléculas en el agua del mar. Si no convencemos a nuestros políticos nacionales para que den un paso atrás y refuercen el funcionamiento de un paraguas que nos proteja a nivel mundial estamos jugando a la ruleta rusa.