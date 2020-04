En la muerte de un hombre bueno

Cuando alguien llega a una cierta edad y echa la vista atrás, ve toda esa pléyade de amigos cuyos nombres han quedado escritos en el libro de su vida. Pero hay ocasiones en que ese libro se abre por la página del dolor y tal ha ocurrió ayer, cuando en medio de esta pandemia que todos estamos sufriendo, uno de esos amigos, Juan Cotino, nos ha dejado a causa del virus cruel que nos azota.

¿Cómo podría definir en dos palabras a Juan Cotino? Vienen a mi memoria mis primeros contactos con él, poco después de mi llegada a Valencia al inicio de los años 80, al coincidir en algunas actividades de formación cristiana que, abiertas a todas las personas con independencia de sus ideas sociales y políticas, promueve el Opus Dei. Comenzó así una amistad que se ha ido fraguando con el tiempo. Años más tarde, siendo él Conseller de Medio Ambiente y Vicepresidente de la Comunitat Valenciana, tuvo la deferencia de estar en la mesa presidencial en mi ingreso en la Real Academia de Medicina de la Comunitat Valenciana. Y más tarde, cuando movido por su ilusión por ahondar en las raíces cristinas de Europa, ayudó a la creación de la Cátedra Tomás Moro, tuve la ocasión de comenzar a colaborar con él de un modo nuevo, desde el Comité Científico de dicha Cátedra.

Pero me preguntaba antes cómo definir a Juan Cotino. Recuerdo unas palabras del Prof. Laín Entralgo, que escribió: «Para definir concisa y canónicamente la condición del técnico, los antiguos solían valerse de una fórmula tópica, consistente en hacer de la expresión vir bonus el género próximo de la definición. El orador sería vir bonus dicendi peritus; el médico, vir bonus medendi peritus, y así los demás (€) La fórmula es bien plausible, porque exige que la bondad del hombre sirva de plinto a la pericia del experto». Pienso que estas palabras pueden servir para esa definición. Juan, antes que político, era un hombre bueno. Mantuvo siempre viva la ilusión de querer y ayudar a los demás, aunque, como es lógico, no todos compartieran su modo de hacerlo y, más de una vez, tuvo que sufrir duros ataques como consecuencia de sus actuaciones libres y responsables. Pero nunca guardó rencor a nadie y así me lo decía en una de las últimas conversaciones que mantuve con él, poco antes de su hospitalización.

Con ocasión de la estancia del Fundador del Opus Dei en Valencia, durante su catequesis por la Península Ibérica en 1972, Juan pudo conocerle y, seguramente aprendió de él a perdonar. S. Josemaría Escrivá dejó escrito en Surco: «Decía –sin humildad de garabato– aquel amigo nuestro: 'no he necesitado aprender a perdonar, porque el Señor me ha enseñado a querer'». Esta nota de S. Josemaría, autobiográfica aunque redactada en tercera persona, puede aplicarse perfectamente a Juan Cotino, ese hombre bueno y fiel que nos ha dejado, pero que no ha muerto para siempre.