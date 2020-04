El mundo después del primer aviso

Desde las organizaciones ecologistas, esta pandemia, terrible, llena de dolor y sufrimiento, se ve, lamentablemente, como solo un pequeño aviso planetario.

Si los miles de científicos de todo el Planeta tienen algo de razón, la realidad que nos espera en pocas décadas puede ser más destructiva que a cuanto asistimos asombrados estos días.

El deterioro de la capa vital del planeta rompe los frágiles equilibrios que la generaron. La Tierra reajustará el desequilibrio, pero en un reajuste descontrolado perderemos todo.

El objetivo primero y prioritario de la humanidad ha sido por milenios la salud. Salud y Pervivencia (o supervivencia). Algo que los últimos 50 años hemos perdido de vista. Los avances científicos en el cuidado de la vida humana y en su comodidad han distorsionado nuestro horizonte. Creímos ciegamente en un sueño imposible de crecimiento infinito e individualismo triunfante. Eso nos lastra en esta crisis sanitaria: sobrevivimos por la Comunidad y no por el individuo.

No existimos sin los demás. Y en esos demás, aparte de nuestros congéneres humanos, menos aún parecían existir el resto de seres vivos, de ecosistemas y las relaciones -importantísimas- entre ellos, que hicieron de este planeta, el único lugar privilegiado para la vida que conocemos.

La crisis (sanitaria)

La pandemia actual ha evidenciado lo perjudicial de la invasión y destrucción de hábitats, pues nos exponen a peligros desconocidos y alertados por la comunidad científica. El mayor contacto con fauna salvaje, su uso y abuso, el derretimiento de glaciares y polos, la contaminación de ríos, estuarios y zonas húmedas en general. La alteración de la hidrología a pequeña o a gran escala. La aceleración del cambio climático. Peligros que no podemos manejar. Esta crisis ha demostrado que la economía humana es frágil como el hielo expuesto al sol.

¿Se imagina usted cómo puede afectar a la economía el cambio de clima pronosticado por IPCC de la ONU para 2050 si la temperatura de la Tierra aumenta por encima de los 2º C sobre el nivel pre-industrial? Cómo producir, negociar, ¿crecer? en un lugar donde el clima sea impredecible, con fenómenos extremos reincidentes y donde el mar deje de jugar la gran función reguladora del clima para convertirse en un peligro para las zonas costeras.

El mundo post-pandemia

Y digo post-pandemia pues el virus se quedará tiempo entre las personas. Creo que la pandemia debería enseñarnos que:

- La salud y las personas deben ser la prioridad. ¿Para ello deberíamos cambiar algunas actitudes de nuestro modo de vida que perjudican a la mayoría? La respuesta es sí. Así se construyeron todas las civilizaciones conocidas. El acceso a la salud básica universal debe ser una prioridad de las políticas activas y pasivas públicas. Salud es no respirar aire contaminado en nuestras ciudades y pueblos, cuidar nuestros ríos y corrientes subterráneas de la contaminación por los abusos de la agricultura industrial (políticas activas), como lo es también la prevención de enfermedades y su cuidado, sin distinción entre personas. La salud primordial no debe ser objeto de negocio.

- El trabajo repartido y el sostenimiento económico de la ciudadanía, como obligación colectiva. Ninguna persona debe quedar excluida de una vida digna por falta de recursos económicos, como ocurrió con la anterior crisis bancaria. Nuestros sistemas fiscales deben ser realmente redistributivos y, sin llegar a la confiscación, asegurar un mínimo vital para todas las personas. Hay recursos para ello.

- Resiliencia. Una sociedad resiliente se adapta a sus recursos sin destruirlos. Esto requiere una transición justa hacia una economía y energía ecológicas. Esta crisis se ha llevado por delante el precio del petróleo y ya hay dudas sobre el aseguramiento de su producción. Alterando el mercado mundial de la energía ¿cree usted que habría riesgos en el suministro de energía en nuestra Comunidad si la misma tuviese un origen 100 % renovable propio (viento, agua, sol..) y hasta el transporte estuviese electrificado? Igual sucede con nuestro suministro alimenticio. ¿Debemos seguir dependiendo de terceros y lejanos países para nuestra alimentación disponiendo en esta tierra de una agricultura y ganadería históricamente bien adaptadas al medio?

- Fortalecimiento del espacio democrático: y todo esto no será posible sin espacios democráticos. Los valores humanos esenciales: compartir, solidaridad, crear y procurar en colectivo el bienestar general -que no solo disfrutar, del bienestar- es algo a promover por toda la Comunidad. No pondremos límites a la acumulación individual, aunque tal cosa no resulte beneficiosa para el conjunto. Ni al deseo de mejorar, algo tan humano. Pero ¿por qué no tener todos un poco menos, pero todos tener suficiente? En Democracia, sí debería procurarse un mínimo vital digno generalizado. Atención: para nosotros, para nuestros semejantes y para todos los seres, ecosistemas y relaciones entre ellos, que hicieron de este planeta el único lugar privilegiado para la vida que conocemos.